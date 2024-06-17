Ворожі обстріли пошкодили будинки та інфраструктуру на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Ворог двічі обстріляв Дніпропетровську область, завдавши матеріальних збитків житловим будинкам, господарським будівлям, автомобілям та лініям електропередач, але обійшлося без жертв.
Ворог двічі обстріляв Дніпропетровщину, завдавши матеріальних збитків області. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
За інформацією, окупанти двічі обстріляли Дніпропетровщину артилерією та БпЛА.
Спершу ввечері противник атакував Марганецьку громаду та Нікополь, унаслідок чого були пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, авто, будівля, що не експлуатувалася та зачепило лінію електропередач.
Пізніше вранці під ворожий удар потрапила Покровська громада.
Відтак, тут були понівечені 2 оселі, господарська споруда, легковик, лінія електропередач.
На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.
На Дніпропетровщині обстріли рф пошкодили 10 будинків, 4 громадські споруди, газопроводи та лінію електропередач 16.06.24, 08:06 • 100237 переглядiв