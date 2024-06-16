На Дніпропетровщині обстріли рф пошкодили 10 будинків, 4 громадські споруди, газопроводи та лінію електропередач
Київ • УНН
У Дніпропетровській області внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа, яка пошкодила 10 приватних будинків, 4 господарські будівлі, газопроводи та лінію електропередач.
На Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів спалахнула пожежа. Пошкоджені 10 приватних будинків , 4 господарські споруди, газогони та лінія електропередач. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
За інформацією, увечері в Дніпропетровській області окупанти обстріляли Марганець і Нікополь важкою артилерією. Подібний акт агресії відбувся вранці, відтак ворог заатакував райцентр, де застосування важкої артилерії та дронів-камікадзе призвело до пожежі.
У результаті нині відомо, що було пошкоджено 10 приватних будинків та 4 господарські споруди. Крім того, понівечені газогони та лінія електропередач.
На щастя, жертв серед населення немає.
Дівчина постраждала внаслідок ворожої атаки дроном на Дніпропетровщину14.06.24, 14:10 • 60614 переглядiв