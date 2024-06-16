На Днепропетровщине в результате вражеских обстрелов вспыхнул пожар. Повреждены 10 частных домов, 4 хозяйственные постройки, газопроводы и линия электропередач. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, вечером в Днепропетровской области оккупанты обстреляли Марганец и Никополь тяжелой артиллерией. Подобный акт агрессии состоялся утром, поэтому враг атаковал райцентр, где применение тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе привело к пожару.

В результате сейчас известно, что было повреждено 10 частных домов и 4 хозяйственные постройки. Кроме того, изуродованы газопроводы и линия электропередач.

К счастью, жертв среди населения нет.

Девушка пострадала в результате вражеской атаки дроном на Днепропетровскую область