Киев • УНН
В Днепропетровской области в результате вражеского обстрела возник пожар, который повредил 10 частных домов, 4 хозяйственные постройки, газопроводы и линию электропередач.
На Днепропетровщине в результате вражеских обстрелов вспыхнул пожар. Повреждены 10 частных домов, 4 хозяйственные постройки, газопроводы и линия электропередач. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По информации, вечером в Днепропетровской области оккупанты обстреляли Марганец и Никополь тяжелой артиллерией. Подобный акт агрессии состоялся утром, поэтому враг атаковал райцентр, где применение тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе привело к пожару.
В результате сейчас известно, что было повреждено 10 частных домов и 4 хозяйственные постройки. Кроме того, изуродованы газопроводы и линия электропередач.
К счастью, жертв среди населения нет.
Девушка пострадала в результате вражеской атаки дроном на Днепропетровскую область14 июня 2024, 11:10 • 59795 просмотров