Российские войска нанесли удар беспилотником-камикадзе по громаде в Днепропетровской области, пострадала 17-летняя девушка, ее госпитализировали, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Враг ранил 17-летнюю девушку. Она пострадала во время атаки на Мировскую громаду Никопольского района. Агрессор ударил дроном-камикадзе - написал Лысак в Telegram.

Пострадавшую, по его словам, госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Поврежден частный дом, отметил глава ОВА.

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