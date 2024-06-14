Киев • УНН
17-летнюю девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести после ранения в результате удара беспилотника-камикадзе по ировской общине Никопольского района в Днепропетровской области.
Российские войска нанесли удар беспилотником-камикадзе по громаде в Днепропетровской области, пострадала 17-летняя девушка, ее госпитализировали, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Враг ранил 17-летнюю девушку. Она пострадала во время атаки на Мировскую громаду Никопольского района. Агрессор ударил дроном-камикадзе
Пострадавшую, по его словам, госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Поврежден частный дом, отметил глава ОВА.
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