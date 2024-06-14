Дівчина постраждала внаслідок ворожої атаки дроном на Дніпропетровщину
Київ • УНН
17-річну дівчину госпіталізували у стані середньої тяжкості після поранення в результаті удару безпілотника-камікадзе по ирівській громаді Нікопольського району у Дніпропетровській області.
Російські війська завдали удару безпілотником-камікадзе по громаді у Дніпропетровській області, постраждала 17-річна дівчина, її госпіталізували, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Ворог поранив 17-річну дівчину. Вона постраждала під час атаки на Мирівську громаду Нікопольського району. Агресор вдарив дроном-камікадзе
Постраждалу, з його слів, госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Пошкоджений приватний будинок, зазначив голова ОВА.
На Дніпропетровщині сили ППО знищили п’ять шахедів14.06.24, 07:43 • 35416 переглядiв