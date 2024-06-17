Враг дважды обстрелял Днепропетровскую область, нанеся материальный ущерб жилым домам, хозяйственным постройкам, автомобилям и линиям электропередач, но обошлось без жертв.
Враг дважды обстрелял Днепропетровскую область, нанеся материальный ущерб области. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По информации, оккупанты дважды обстреляли Днепропетровскую область артиллерией и БпЛА.
Сначала вечером противник атаковал Марганецкую громаду и Никополь, в результате чего были повреждены частный дом, хозяйственная постройка, авто, здание, которое не эксплуатировалось и задело линию электропередач.
Позже утром под вражеский удар попала Покровская община.
Следовательно, здесь были изуродованы 2 дома, хозяйственная постройка, легковушка, линия электропередач.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
На Днепропетровщине обстрелы рф повредили 10 домов, 4 общественные сооружения, газопроводы и линию электропередач16 июня 2024, 05:06 • 99679 просмотров