Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Актуальнi люди
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Ворог завдав удару по Сумах: є перебої зі світлом

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Ворог атакував нежитлові будівлі у Ковпаківському районі Сум, попередньо без постраждалих. Удари РСЗВ пошкодили лінії електропередач, що спричинило знеструмлення частини району та зміни в русі тролейбусів.

Ворог завдав удару по Сумах: є перебої зі світлом

По Сумах вранці завдали удару російські війська, є перебої з електропостачанням, повідомили голова Сумської ОВА Олег Григоров та голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у суботу у Telegram, пише УНН.

Ворог завдав удару по нежитлових будівлях у Ковпаківському районі Сум. Попередньо - без постраждалих. Є знеструмлення

- повідомив Григоров.

"Пошкоджені лінії електропередач, тому частина жителів Ковпаківського району - без електропостачання. Також змінено графік руку деяких тролейбусів", - уточнив Кривошеєнко.

В.о. мера Сум Артем Кобзар уточнив, що "вибухи, які ви чули у місті, - це удари РСЗВ по промисловій зоні у Ковпаківському районі".

Доповнення

За даними Сумської ОВА, протягом доби, з ранку 19 вересня до ранку 20 вересня, російські війська здійснили 99 обстрілів по 41 населеному пункту у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Пошкодження: Білопільська громада – об’єкт інфраструктури, приватний будинок, авто; – Юнаківська громада – 2 приватні будинки.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Електроенергія
Суми