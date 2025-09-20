Ворог завдав удару по Сумах: є перебої зі світлом
Київ • УНН
Ворог атакував нежитлові будівлі у Ковпаківському районі Сум, попередньо без постраждалих. Удари РСЗВ пошкодили лінії електропередач, що спричинило знеструмлення частини району та зміни в русі тролейбусів.
По Сумах вранці завдали удару російські війська, є перебої з електропостачанням, повідомили голова Сумської ОВА Олег Григоров та голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у суботу у Telegram, пише УНН.
Ворог завдав удару по нежитлових будівлях у Ковпаківському районі Сум. Попередньо - без постраждалих. Є знеструмлення
"Пошкоджені лінії електропередач, тому частина жителів Ковпаківського району - без електропостачання. Також змінено графік руку деяких тролейбусів", - уточнив Кривошеєнко.
В.о. мера Сум Артем Кобзар уточнив, що "вибухи, які ви чули у місті, - це удари РСЗВ по промисловій зоні у Ковпаківському районі".
Доповнення
За даними Сумської ОВА, протягом доби, з ранку 19 вересня до ранку 20 вересня, російські війська здійснили 99 обстрілів по 41 населеному пункту у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Пошкодження: Білопільська громада – об’єкт інфраструктури, приватний будинок, авто; – Юнаківська громада – 2 приватні будинки.