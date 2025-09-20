Враг нанес удар по Сумам: есть перебои со светом
Киев • УНН
Враг атаковал нежилые здания в Ковпаковском районе Сум, предварительно без пострадавших. Удары РСЗО повредили линии электропередач, что привело к обесточиванию части района и изменениям в движении троллейбусов.
По Сумам утром нанесли удар российские войска, есть перебои с электроснабжением, сообщили глава Сумской ОВА Олег Григоров и глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в субботу в Telegram, пишет УНН.
Враг нанес удар по нежилым зданиям в Ковпаковском районе Сум. Предварительно – без пострадавших. Есть обесточивание
"Повреждены линии электропередач, поэтому часть жителей Ковпаковского района - без электроснабжения. Также изменен график движения некоторых троллейбусов", - уточнил Кривошеенко.
И.о. мэра Сум Артем Кобзарь уточнил, что "взрывы, которые вы слышали в городе, - это удары РСЗО по промышленной зоне в Ковпаковском районе".
Дополнение
По данным Сумской ОВА, в течение суток, с утра 19 сентября до утра 20 сентября, российские войска совершили 99 обстрелов по 41 населенному пункту в 14 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах. Повреждения: Белопольская община – объект инфраструктуры, частный дом, авто; – Юнаковская община – 2 частных дома.