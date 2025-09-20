Враг нанес удар по Сумам: есть перебои со светом

$41.250.05
04:00 • 16994 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 28583 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 35742 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 30587 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 37300 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 50024 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 30546 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 41055 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 40162 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 51076 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Украина призывает к усилению давления на Москву после вторжения истребителей рф в Эстонию - Сибига19 сентября, 21:59 • 11356 просмотра
Ситуация в Казачьей Лопани на Харьковщине критическая: россияне минируют поселок и блокируют эвакуацию - ГВА19 сентября, 23:05 • 15910 просмотра
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего заводаPhoto02:55 • 16376 просмотра
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic04:38 • 15274 просмотра
российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВАPhoto04:40 • 6892 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto04:00 • 16986 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 35295 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 50015 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 41049 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 68487 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Нарендра Моди
Виталий Ким
Сергей Лысак
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Киевская область
Днепр
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 37297 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 35295 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 18463 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 21464 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 24047 просмотра
МиГ-31
Шахед-136
9К720 Искандер
Х-101
БМ-21 «Град»

Враг нанес удар по Сумам: есть перебои со светом

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Враг атаковал нежилые здания в Ковпаковском районе Сум, предварительно без пострадавших. Удары РСЗО повредили линии электропередач, что привело к обесточиванию части района и изменениям в движении троллейбусов.

Враг нанес удар по Сумам: есть перебои со светом

По Сумам утром нанесли удар российские войска, есть перебои с электроснабжением, сообщили глава Сумской ОВА Олег Григоров и глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в субботу в Telegram, пишет УНН.

Враг нанес удар по нежилым зданиям в Ковпаковском районе Сум. Предварительно – без пострадавших. Есть обесточивание

- сообщил Григоров.

"Повреждены линии электропередач, поэтому часть жителей Ковпаковского района - без электроснабжения. Также изменен график движения некоторых троллейбусов", - уточнил Кривошеенко.

И.о. мэра Сум Артем Кобзарь уточнил, что "взрывы, которые вы слышали в городе, - это удары РСЗО по промышленной зоне в Ковпаковском районе".

По данным Сумской ОВА, в течение суток, с утра 19 сентября до утра 20 сентября, российские войска совершили 99 обстрелов по 41 населенному пункту в 14 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах. Повреждения: Белопольская община – объект инфраструктуры, частный дом, авто; – Юнаковская община – 2 частных дома.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Электроэнергия
Сумы