Ворог вдарив з артилерії по Малій Токмачці на Запоріжжі: поранено 70-річного чоловіка
Київ • УНН
У Запорізькій області 70-річний чоловік отримав поранення голови та рук під час артобстрілу росіянами села Мала Токмачка. Постраждалого, який перебував у своєму будинку, доправили до лікарні.
У Запорізькій області 70-річний чоловік отримав поранення внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами села Мала Токмачка, повідомили у вівторок у Запорізькій ОВА у Telegram, пише УНН.
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"70-річний чоловік поранений внаслідок ворожого обстрілу Малої Токмачки. Чоловік знаходився у своєму будинку, коли росіяни влаштували черговий артосбтріл прифронтового населеного пункту", - повідомили в ОВА.
З пораненнями голови та рук постраждалого, як вказано, доправили до лікарні.
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