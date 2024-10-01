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Ворог вдарив з артилерії по Малій Токмачці на Запоріжжі: поранено 70-річного чоловіка

Ворог вдарив з артилерії по Малій Токмачці на Запоріжжі: поранено 70-річного чоловіка

Київ • УНН

 • 18738 перегляди

У Запорізькій області 70-річний чоловік отримав поранення голови та рук під час артобстрілу росіянами села Мала Токмачка. Постраждалого, який перебував у своєму будинку, доправили до лікарні.

У Запорізькій області 70-річний чоловік отримав поранення внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами села Мала Токмачка, повідомили у вівторок у Запорізькій ОВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

"70-річний чоловік поранений внаслідок ворожого обстрілу Малої Токмачки. Чоловік знаходився у своєму будинку, коли росіяни влаштували черговий артосбтріл прифронтового населеного пункту", - повідомили в ОВА.

З пораненнями голови та рук постраждалого, як вказано, доправили до лікарні.

У Запоріжжі завершено пошукові роботи після ударів рф: один загиблий, 18 поранених - ДСНС01.10.24, 16:23 • 14553 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
zaporizka-oblastЗапорізька область
mala-tokmachkaМала Токмачка

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