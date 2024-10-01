У Запоріжжі завершено пошукові роботи після ударів рф: один загиблий, 18 поранених - ДСНС
Київ • УНН
Внаслідок російських авіаударів по Запоріжжю загинула одна людина, 18 отримали поранення, серед них 12-річна дитина. ДСНС завершила пошукові та аварійно-рятувальні роботи, надано психологічну допомогу 28 постраждалим.
Станом на 16:00 внаслідок російських авіаударів по Запоріжжю загинула одна людина, 18 людей отримали поранення, пошукові та аварійно-рятувальні роботи завершені, повідомили у вівторок в ДСНС, передає УНН.
Як зазначається, серед травмованих 12-річна дитина. Ще двох людей врятували надзвичайники.
Психологи ДСНС надали допомогу 28 постраждалим.
Рятувальники провели огляд квартир будинку та евакуювали мешканців. Вогнеборці ліквідували декілька загорянь в інших місцях авіаударів в одному з районів міста.
Пошукові та аварійно-рятувальні роботи за усіма адресами завершені.
росіяни, попередньо, завдали 6 ударів по Запоріжжю: є поранені01.10.24, 12:24 • 12729 переглядiв