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У Запоріжжі завершено пошукові роботи після ударів рф: один загиблий, 18 поранених - ДСНС

Київ • УНН

 • 14553 перегляди

Внаслідок російських авіаударів по Запоріжжю загинула одна людина, 18 отримали поранення, серед них 12-річна дитина. ДСНС завершила пошукові та аварійно-рятувальні роботи, надано психологічну допомогу 28 постраждалим.

Станом на 16:00 внаслідок російських авіаударів по Запоріжжю загинула одна людина, 18 людей отримали поранення, пошукові та аварійно-рятувальні роботи завершені, повідомили у вівторок в ДСНС, передає УНН.

Як зазначається, серед травмованих 12-річна дитина. Ще двох людей врятували надзвичайники.

Психологи ДСНС надали допомогу 28 постраждалим.

Рятувальники провели огляд квартир будинку та евакуювали мешканців. Вогнеборці ліквідували декілька загорянь в інших місцях авіаударів в одному з районів міста.

Пошукові та аварійно-рятувальні роботи за усіма адресами завершені.

росіяни, попередньо, завдали 6 ударів по Запоріжжю: є поранені01.10.24, 12:24 • 12729 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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