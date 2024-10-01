В Запорожье завершены поисковые работы после ударов рф: один погибший, 18 раненых - ГСЧС
Киев • УНН
В результате российских авиаударов по Запорожью погиб один человек, 18 получили ранения, среди них 12-летний ребенок. ГСЧС завершила поисковые и аварийно-спасательные работы, оказана психологическая помощь 28 пострадавшим.
По состоянию на 16:00 в результате российских авиаударов по Запорожью погиб один человек, 18 человек получили ранения, поисковые и аварийно-спасательные работы завершены, сообщили во вторник в ГСЧС, передает УНН.
Как отмечается, среди травмированных 12-летний ребенок. Еще двух человек спасли чрезвычайники.
Психологи ГСЧС оказали помощь 28 пострадавшим.
Спасатели провели осмотр квартир дома и эвакуировали жителей. Пожарные ликвидировали несколько возгораний в других местах авиаударов в одном из районов города.
Поисковые и аварийно-спасательные работы по всем адресам завершены.
россияне, предварительно, нанесли 6 ударов по Запорожью: есть раненые1 октября 2024, 09:24 • 9215 просмотров