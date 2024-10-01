В Запорожье завершены поисковые работы после ударов рф: один погибший, 18 раненых - ГСЧС

По состоянию на 16:00 в результате российских авиаударов по Запорожью погиб один человек, 18 человек получили ранения, поисковые и аварийно-спасательные работы завершены, сообщили во вторник в ГСЧС, передает УНН.

Как отмечается, среди травмированных 12-летний ребенок. Еще двух человек спасли чрезвычайники.

Психологи ГСЧС оказали помощь 28 пострадавшим.

Спасатели провели осмотр квартир дома и эвакуировали жителей. Пожарные ликвидировали несколько возгораний в других местах авиаударов в одном из районов города.

Поисковые и аварийно-спасательные работы по всем адресам завершены.

россияне, предварительно, нанесли 6 ударов по Запорожью: есть раненые