Враг ударил из артиллерии по Малой Токмачке на Запорожье: ранен 70-летний мужчина
Киев • УНН
В Запорожской области 70-летний мужчина получил ранения головы и рук во время артобстрела россиянами села Малая Токмачка. Пострадавшего, который находился в своем доме, доставили в больницу.
В Запорожской области 70-летний мужчина получил ранения в результате артиллерийского обстрела российскими войсками села Малая Токмачка, сообщили во вторник в Запорожской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"70-летний мужчина ранен в результате вражеского обстрела Малой Токмачки. Мужчина находился в своем доме, когда россияне устроили очередной артобстрел прифронтового населенного пункта", - сообщили в ОВА.
С ранениями головы и рук пострадавшего, как указано, доставили в больницу.
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