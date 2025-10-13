Ворог вдарив по Сумах: пошкоджено багатоповерхівки та нежитлову будівлю
Київ • УНН
12 жовтня ворожий БпЛА влучив у Ковпаківському районі Сум. Вибиті вікна в багатоповерхівках, пошкоджена нежитлова будівля, без жертв.
Пізно ввечері 12 жовтня ворог завдав удару по Ковпаківському району Сум. Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, від влучання ударного БпЛА у кількох багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджена нежитлова будівля.
Попередньо, жертв і поранених немає. За медичною допомогою звернулася жінка – у неї гостра реакція на стрес, лікарі надали необхідну допомогу
Він додав, що задіяні всі необхідні служби, триває обстеження території. Власникам пошкоджених помешкань нададуть необхідну допомогу.
Нагадаємо
25 вересня Суми зазнали чергової атаки російських військ дронами, є влучання у приміщення підприємства, в однієї жінки - гостра реакція на стрес.
