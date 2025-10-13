$41.510.00
Враг ударил по Сумам: повреждены многоэтажки и нежилое здание

Киев • УНН

 • 92 просмотра

12 октября вражеский БПЛА попал в Ковпаковском районе Сум. Выбиты окна в многоэтажках, повреждено нежилое здание, без жертв.

Враг ударил по Сумам: повреждены многоэтажки и нежилое здание

Поздно вечером 12 октября враг нанес удар по Ковпаковскому району Сум. Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, от попадания ударного БпЛА в нескольких многоэтажках выбиты окна, повреждено нежилое здание.

Предварительно, жертв и раненых нет. За медицинской помощью обратилась женщина – у нее острая реакция на стресс, врачи оказали необходимую помощь

- написал Григоров.

Он добавил, что задействованы все необходимые службы, продолжается обследование территории. Владельцам поврежденных помещений окажут необходимую помощь.

Напомним

25 сентября Сумы подверглись очередной атаке российских войск дронами, есть попадание в помещение предприятия, у одной женщины - острая реакция на стресс.

россияне ударили по перинатальному центру в Сумах: что известно06.10.25, 12:19 • 2830 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Сумы