Враг ударил по Сумам: повреждены многоэтажки и нежилое здание
Киев • УНН
12 октября вражеский БПЛА попал в Ковпаковском районе Сум. Выбиты окна в многоэтажках, повреждено нежилое здание, без жертв.
Поздно вечером 12 октября враг нанес удар по Ковпаковскому району Сум. Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Подробности
По его словам, от попадания ударного БпЛА в нескольких многоэтажках выбиты окна, повреждено нежилое здание.
Предварительно, жертв и раненых нет. За медицинской помощью обратилась женщина – у нее острая реакция на стресс, врачи оказали необходимую помощь
Он добавил, что задействованы все необходимые службы, продолжается обследование территории. Владельцам поврежденных помещений окажут необходимую помощь.
Напомним
25 сентября Сумы подверглись очередной атаке российских войск дронами, есть попадание в помещение предприятия, у одной женщины - острая реакция на стресс.
