Суми зазнали атаки рф дронами: є влучання на підприємстві і постраждала

Київ • УНН

 • 612 перегляди

Суми знову під атакою російських БпЛА, зафіксовано влучання у Зарічному та Ковпаківському районах з пошкодженнями нежитлових приміщень та підприємства. Одна жінка звернулася по медичну допомогу через гостру стресову реакцію.

Суми зазнали атаки рф дронами: є влучання на підприємстві і постраждала

Суми зазнали чергової атаки російських військ дронами, є влучання у приміщення підприємства, в однієї жінки - гостра реакція на стрес, повідомили у четвер голова Сумської ОВА Олег Григоров і голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Сумська громада під атакою ворожих БпЛА. У другій половині дня зафіксовані влучання у Зарічному та Ковпаківському районах. Є пошкодження, масштаби уточнюються", - написав голова Сумської ОВА Олег Григоров. 

"Ворог б'є безпілотниками по Сумах", - підтвердив голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Він уточнив щодо влучання у Ковпаківському районі, що "пошкоджені нежитлові приміщення". "У Зарічному районі БпЛА влучив у нежитлове приміщення поряд із житловим будинком", - додав голова МВА.

"Також у цьому районі є влучання у приміщення підприємства. Вибито вікна, пошкоджені промислові будівлі, приватний транспорт. Люди не постраждали", - зазначив Кривошеєнко.

"Сьогодні в місті пролунали чотири вибухи. За попередньою інформацією, це були удари "Італмас". Два з них влучили по території приватного підприємства. Один - по житловому сектору, де попередньо вибито 27 вікон. Ще один приліт стався поруч із комунальним підприємством Сумської міської ради", - розповів деталі в.о. мера Сум Артем Кобзар.

Григоров вказав, що, попередньо, без поранених. "Але до медиків звернулася літня жінка з гострою стресовою реакцією – їй надають допомогу на місці", - зазначив голова ОВА.

Окупанти атакували Чернігів: критична інфраструктура під загрозою25.09.25, 14:45 • 2738 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Суми