Сумы подверглись атаке рф дронами: есть попадание на предприятии и пострадавшая

Сумы подверглись очередной атаке российских войск дронами, есть попадание в помещение предприятия, у одной женщины - острая реакция на стресс, сообщили в четверг глава Сумской ОВА Олег Григоров и глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Сумская громада под атакой вражеских БпЛА. Во второй половине дня зафиксированы попадания в Заречном и Ковпаковском районах. Есть повреждения, масштабы уточняются", - написал глава Сумской ОВА Олег Григоров.

"Враг бьет беспилотниками по Сумам", - подтвердил глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

Он уточнил относительно попадания в Ковпаковском районе, что "повреждены нежилые помещения". "В Заречном районе БпЛА попал в нежилое помещение рядом с жилым домом", - добавил глава ГВА.

"Также в этом районе есть попадание в помещение предприятия. Выбиты окна, повреждены промышленные здания, частный транспорт. Люди не пострадали", - отметил Кривошеенко.

"Сегодня в городе прозвучали четыре взрыва. По предварительной информации, это были удары "Италмас". Два из них попали по территории частного предприятия. Один - по жилому сектору, где предварительно выбито 27 окон. Еще один прилет произошел рядом с коммунальным предприятием Сумского городского совета", - рассказал детали и.о. мэра Сум Артем Кобзарь.

Григоров указал, что, предварительно, без раненых. "Но к медикам обратилась пожилая женщина с острой стрессовой реакцией – ей оказывают помощь на месте", - отметил глава ОВА.

