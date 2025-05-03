Ворог вдарив по 3 населених пунктах Донеччини: щонайменше 2 людини загинули і 1 поранена

російські війська 3 травня вдарили по 3 населеним пунктам Донеччини внаслідок чього 2 людини загинули і 1 поранена. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Щонайменше 2 людини загинули і 1 поранена внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини - йдеться у повідомленні.

У Мирнограді росіяни вбили 56-річного чоловіка, пошкодили 6 приватних будинків. Друга жертва — 69-річний житель Комара.

Також у Костянтинівці 1 людина отримала поранення, пошкоджено численні будинки.

Влада вкотре закликає всіх бути відповідальними і своєчасно евакуюватися!

Нагадаємо

Вночі війська рф атакували 8 населених пунктів Донецької області, є поранений. За минулу добу в регіоні загинули 4 людини, 8 отримали поранення внаслідок обстрілів.