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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 16327 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

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Ворог вдарив по 3 населених пунктах Донеччини: щонайменше 2 людини загинули і 1 поранена

Київ • УНН

 • 1168 перегляди

3 травня російські війська обстріляли 3 населені пункти Донеччини. У Мирнограді та Комарі загинули двоє людей, ще одна людина поранена у Костянтинівці.

Ворог вдарив по 3 населених пунктах Донеччини: щонайменше 2 людини загинули і 1 поранена

російські війська 3 травня вдарили по 3 населеним пунктам Донеччини внаслідок чього 2 людини загинули і 1 поранена. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Щонайменше 2 людини загинули і 1 поранена внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини

- йдеться у повідомленні.

У Мирнограді росіяни вбили 56-річного чоловіка, пошкодили 6 приватних будинків. Друга жертва — 69-річний житель Комара.

Також у Костянтинівці 1 людина отримала поранення, пошкоджено численні будинки.

Влада вкотре закликає всіх бути відповідальними і своєчасно евакуюватися!

Нагадаємо

Вночі війська рф атакували 8 населених пунктів Донецької області, є поранений. За минулу добу в регіоні загинули 4 людини, 8 отримали поранення внаслідок обстрілів.

Ольга Розгон

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