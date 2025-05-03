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На Донеччині вночі ворог атакував 8 населених пунктів, за добу 4 загиблих та 8 поранених

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Вночі війська рф атакували 8 населених пунктів Донецької області, є поранений. За минулу добу в регіоні загинули 4 людини, 8 отримали поранення внаслідок обстрілів.

На Донеччині вночі ворог атакував 8 населених пунктів, за добу 4 загиблих та 8 поранених

Війська рф уночі атакували 8 населених пунктів Донецької області, є поранений. За минулу добу у регіоні через масовані ворожі обстріли чотири людини загинули, вісім були поранені, повідомили у ГУНП в області у суботу, пише УНН.

Сьогодні після опівночі війська рф атакували 8 населених пунктів: місто Білозерське, села Андріївка, Весела Гора, Райське, Самарське, Святогорівка, Софіївка, Шахове. Є поранений у Райському

- повідомили у поліції.

Деталі

Уночі через удари рф, як вказано, пошкоджено щонайменше 13 цивільних об’єктів – житлові будинки, заклади освіти, амбулаторія, фермерське господарство тощо

За минулу добу, за даними поліції, росія завдала 3 392 удари по лінії фронту та житловому сектору. Влучання відбулись у 19 населених пунктах, у тому числі містах Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Покровськ. Пошкоджено 132 цивільних об’єкти, з них 82 житлових будинки:

  • на Новохатське росіяни скинули бомбу «УМПБ Д-30СН» – вбили трьох цивільних осіб, ще одну людину поранили. Руйнувань зазнали 7 приватних будинків;
    • по Клиновому ворог вдарив бомбою «КАБ-250» – є загиблий, зруйновано приватний будинок;
      • Костянтинівку окупанти атакували бомбою, артилерією та БПЛА – травмовано двох жителів, пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, 2 магазини, аптеку, кафе, заклад освіти, адмінбудівлю, виробничі цехи, критичну інфраструктуру;
        • двоє поранених – у Покровську, пошкоджено цивільне авто. Ще двоє постраждалих – у Гришиному Покровської громади, пошкоджено адмінбудівлю. У Мирнограді зруйновано культову споруду. У Золотому Колодязі пошкоджень зазнали 5 приватних будинків;
          • Краматорськ ворог обстріляв дронами, пошкодив 2 адмінбудівлі і 4 нежитлових приміщення;
            • в Олексієво-Дружківці - 9 пошкоджених домогосподарств.
              • Іллінівська громада була під бомбовими атаками. В Олександро-Калиновому внаслідок влучання трьох бомб «КАБ-250» пошкоджено 1 багатоквартирний і 21 приватний будинки. Ще три бомби впали у Яблунівці, пошкоджено 15 осель;
                • Лиман росія накрила з РСЗВ «Ураган» – руйнувань зазнали 19 приватних будинків, 16 господарських споруд, гараж. У Шандриголовому ворожі дрони пошкодили приватний будинок, господарську споруду та релігійний об’єкт.

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