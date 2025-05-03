На Донетчине ночью враг атаковал 8 населенных пунктов, за сутки 4 погибших и 8 раненых
Киев • УНН
Ночью войска рф атаковали 8 населенных пунктов Донецкой области, есть раненый. За минувшие сутки в регионе погибли 4 человека, 8 получили ранения в результате обстрелов.
Войска рф ночью атаковали 8 населенных пунктов Донецкой области, есть раненый. За минувшие сутки в регионе из-за массированных вражеских обстрелов четыре человека погибли, восемь были ранены, сообщили в ГУНП в области в субботу, пишет УНН.
Сегодня после полуночи войска рф атаковали 8 населенных пунктов: город Белозерское, села Андреевка, Веселая Гора, Райское, Самарское, Святогоровка, Софиевка, Шахово. Есть раненый в Райском
Детали
Ночью из-за ударов рф, как указано, повреждено не менее 13 гражданских объектов – жилые дома, учебные заведения, амбулатория, фермерское хозяйство и т.д.
За минувшие сутки, по данным полиции, россия нанесла 3 392 удара по линии фронта и жилому сектору. Попадания произошли в 19 населенных пунктах, в том числе городах Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Покровск. Повреждено 132 гражданских объекта, из них 82 жилых дома:
- на Новохатское россияне сбросили бомбу «УМПБ Д-30СН» – убили трех гражданских лиц, еще одного человека ранили. Разрушения получили 7 частных домов;
- по Клиновому враг ударил бомбой «КАБ-250» – есть погибший, разрушен частный дом;
- Константиновку оккупанты атаковали бомбой, артиллерией и БПЛА – травмированы два жителя, повреждены многоквартирный и частный дома, 2 магазина, аптека, кафе, учебное заведение, админздание, производственные цеха, критическая инфраструктура;
- двое раненых – в Покровске, повреждено гражданское авто. Еще двое пострадавших – в Гришино Покровской громады, повреждено админздание. В Мирнограде разрушено культовое сооружение. В Золотом Колодце повреждены 5 частных домов;
- Краматорск враг обстрелял дронами, повредил 2 админздания и 4 нежилых помещения;
- в Алексеево-Дружковке - 9 поврежденных домохозяйств.
- Ильиновская громада была под бомбовыми атаками. В Александро-Калиновом в результате попадания трех бомб «КАБ-250» повреждены 1 многоквартирный и 21 частный дома. Еще три бомбы упали в Яблуновке, повреждены 15 домов;
- Лиман россия накрыла из РСЗО «Ураган» – разрушения получили 19 частных домов, 16 хозяйственных построек, гараж. В Шандриголовом вражеские дроны повредили частный дом, хозяйственную постройку и религиозный объект.
рф атаковала Украину "Искандерами" и 183 дронами, сбито 77 "шахедов": ситуация по регионам03.05.25, 09:50 • 2046 просмотров