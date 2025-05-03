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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
3 мая, 09:33 • 15575 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

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Враг ударил по 3 населенным пунктам Донецкой области: по меньшей мере 2 человека погибли и 1 ранен

Киев • УНН

 • 706 просмотра

3 мая российские войска обстреляли 3 населенных пункта Донецкой области. В Мирнограде и Комаре погибли два человека, еще один человек ранен в Константиновке.

Враг ударил по 3 населенным пунктам Донецкой области: по меньшей мере 2 человека погибли и 1 ранен

российские войска 3 мая ударили по 3 населенным пунктам Донецкой области, в результате чего 2 человека погибли и 1 ранен. Об этом сообщает председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

По меньшей мере 2 человека погибли и 1 ранен в результате сегодняшних обстрелов Донецкой области

- говорится в сообщении.

В Мирнограде россияне убили 56-летнего мужчину, повредили 6 частных домов. Вторая жертва — 69-летний житель Комара.

Также в Константиновке 1 человек получил ранения, повреждены многочисленные дома.

Власти в очередной раз призывают всех быть ответственными и своевременно эвакуироваться!

Напомним

Ночью войска рф атаковали 8 населенных пунктов Донецкой области, есть раненый. За минувшие сутки в регионе погибли 4 человека, 8 получили ранения в результате обстрелов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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