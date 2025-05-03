Враг ударил по 3 населенным пунктам Донецкой области: по меньшей мере 2 человека погибли и 1 ранен

российские войска 3 мая ударили по 3 населенным пунктам Донецкой области, в результате чего 2 человека погибли и 1 ранен. Об этом сообщает председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

По меньшей мере 2 человека погибли и 1 ранен в результате сегодняшних обстрелов Донецкой области - говорится в сообщении.

В Мирнограде россияне убили 56-летнего мужчину, повредили 6 частных домов. Вторая жертва — 69-летний житель Комара.

Также в Константиновке 1 человек получил ранения, повреждены многочисленные дома.

Власти в очередной раз призывают всех быть ответственными и своевременно эвакуироваться!

Напомним

Ночью войска рф атаковали 8 населенных пунктов Донецкой области, есть раненый. За минувшие сутки в регионе погибли 4 человека, 8 получили ранения в результате обстрелов.