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Ворог скинув з дрону вибухівку на пожежний автомобіль у Херсонській області

Ворог скинув з дрону вибухівку на пожежний автомобіль у Херсонській області

Київ • УНН

 • 31410 перегляди

російська армія скинула вибухівку з безпілотника на пожежну машину, коли рятувальники працювали на місці ворожого обстрілу в Херсонській області.

Армія рф скинула з дрону вибухівку на пожежний автомобіль у Херсонській області, передає УНН із посиланням на ДСНС.

За даними ДСНС, рф атакувала вдень, коли рятувальники працювали на місці ворожого обстрілу у селі Кізомис. Там виникла пожежа в житловому будинку.

"... вогнеборці не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Рятувальники додали, що під час розбору зруйнованих конструкцій будинку також виявлено тіло людини.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
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