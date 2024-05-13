Ворог скинув з дрону вибухівку на пожежний автомобіль у Херсонській області
Київ • УНН
російська армія скинула вибухівку з безпілотника на пожежну машину, коли рятувальники працювали на місці ворожого обстрілу в Херсонській області.
Армія рф скинула з дрону вибухівку на пожежний автомобіль у Херсонській області, передає УНН із посиланням на ДСНС.
За даними ДСНС, рф атакувала вдень, коли рятувальники працювали на місці ворожого обстрілу у селі Кізомис. Там виникла пожежа в житловому будинку.
"... вогнеборці не постраждали", - йдеться у повідомленні.
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Рятувальники додали, що під час розбору зруйнованих конструкцій будинку також виявлено тіло людини.