Враг сбросил с дрона взрывчатку на пожарный автомобиль в Херсонской области

Армия рф сбросила с дрона взрывчатку на пожарный автомобиль в Херсонской области, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По данным ГСЧС, рф атаковала днем, когда спасатели работали на месте вражеского обстрела в селе Кизомыс. Там возник пожар в жилом доме.

"... пожарные не пострадали", - говорится в сообщении.

Добавим

Спасатели добавили, что во время разбора разрушенных конструкций дома также обнаружено тело человека.