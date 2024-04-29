Ворог поцілив FPV-дроном по Миколаївщині: пошкоджено промислове підприємство
Київ • УНН
Безпілотник, випущений російськими військами, пошкодив промислове підприємство в Миколаївській області, не спричинивши жертв.
Армія рф минулої доби вдарила дрон-камікадзе типу FPV по території Веснянської громади Миколаївської області, обійшлося без постраждалих, пошкоджено промислове підприємство. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Учора, 28 квітня, об 11:09, ворог спрямував дрон-камікадзе типу FPV по території Веснянської громади. Внаслідок чого пошкоджень зазнало майно промислового підприємства
За його словами, постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.
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