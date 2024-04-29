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Ворог поцілив FPV-дроном по Миколаївщині: пошкоджено промислове підприємство

Ворог поцілив FPV-дроном по Миколаївщині: пошкоджено промислове підприємство

Київ • УНН

 • 24744 перегляди

Безпілотник, випущений російськими військами, пошкодив промислове підприємство в Миколаївській області, не спричинивши жертв.

Армія рф минулої доби вдарила дрон-камікадзе типу FPV по території Веснянської громади Миколаївської області, обійшлося без постраждалих, пошкоджено промислове підприємство. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН

Учора, 28 квітня, об 11:09, ворог спрямував дрон-камікадзе типу FPV по території Веснянської громади. Внаслідок чого пошкоджень зазнало майно промислового підприємства

- написав Кім у Telegram.

За його словами, постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

Армія рф вдарила понад 340 разів по Запорізькій області: поцілила ракетою по Запоріжжю, є поранений 29.04.24, 07:28 • 24622 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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