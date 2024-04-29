Враг попал FPV - дроном по Николаевской области: повреждено промышленное предприятие

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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nikolaevНиколаев
Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  147955 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  128234 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  170066 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  155811 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  141208 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126004 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  95603 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85014 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153947 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168403 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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25 апреля 2024, 11:04  •  273691 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  410832 просмотра

Враг попал FPV - дроном по Николаевской области: повреждено промышленное предприятие

Беспилотник, выпущенный российскими войсками, повредил промышленное предприятие в Николаевской области, не вызвав жертв.

Война •   •  12802 просмотра
Враг попал FPV - дроном по Николаевской области: повреждено промышленное предприятие

Разрушительный торнадо в США: погибли 5 человек, в том числе младенец

По меньшей мере 5 человек, в том числе 4-месячный младенец, погибли в результате нескольких десятков торнадо, обрушившихся на центральную часть Соединенных Штатов. Во многих районах штата Оклахома объявлено чрезвычайное положение.

Новости Мира •   •  11680 просмотра
Разрушительный торнадо в США: погибли 5 человек, в том числе младенец

Армия рф ударила более 340 раз по Запорожской области: попала ракетой по Запорожью, есть раненый

Российские войска 346 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области, в том числе осуществили ракетный обстрел города Запорожье, в результате чего один человек получил ранения.

Война •   •  13696 просмотра
Армия рф ударила более 340 раз по Запорожской области: попала ракетой по Запорожью, есть раненый

ВОЗ предупреждает, что мир все еще не готов к следующей пандемии

По словам Генерального директора ВОЗ, мир все еще не готов к очередной пандемии, но ведется работа над глобальным соглашением о пандемии, которое может быть подписано уже в следующем месяце.

Здоровье •   •  11992 просмотра
ВОЗ предупреждает, что мир все еще не готов к следующей пандемии

На фронте 131 боестолкновение за сутки, ВСУ отбили 55 вражеских атак на Авдеевском направлении - Генштаб

За минувшие сутки на линии фронта произошло 131 боевое столкновение, враг совершил многочисленные обстрелы на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях, но украинские войска отбили эти атаки и нанесли потери оккупационным войскам.

Война •   •  14017 просмотра
На фронте 131 боестолкновение за сутки, ВСУ отбили 55 вражеских атак на Авдеевском направлении - Генштаб

FT: Турция хочет увеличить закупки СПГ у США, чтобы уменьшить зависимость свою от рф

Турция стремится заключить долгосрочное соглашение с ExxonMobil на импорт до 2,5 млн. тонн СПГ ежегодно, что уменьшит ее зависимость от поставок российского газа.

Новости Мира •   •  12497 просмотра
FT: Турция хочет увеличить закупки СПГ у США, чтобы уменьшить зависимость свою от рф

За неделю ВСУ уничтожили почти 7 тысяч россиян и более 800 единиц российской техники

За прошедшую неделю, с 21 по 28 апреля 2024 года, Вооруженные Силы Украины уничтожили около 6620 российских военнослужащих. Кроме того, за неделю украинские военные ликвидировали почти тысячу единиц вооружения и военной техники рф.

Война •   •  17781 просмотра
За неделю ВСУ уничтожили почти 7 тысяч россиян и более 800 единиц российской техники

В Словении хотят провести референдум по легализации эвтаназии и марихуаны

9 июня в Словении состоится референдум по легализации эвтаназии и выращивания каннабиса для медицинского и личного использования, совмещенный с выборами в Европарламент.

Новости Мира •   •  15595 просмотра
В Словении хотят провести референдум по легализации эвтаназии и марихуаны

29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний

Именно 29 апреля 1992 года в Ужгороде сборная Украины по футболу провела свой первый в истории официальный матч, в котором уступила венграм со счетом 1:3. Первым капитаном команды стал Юрий Шелепницкий, а первый гол сборной Украины забил Иван Гецко.

УНН Lite •   •  61785 просмотра
29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний

Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов

BMW планирует инвестировать почти 3 миллиарда долларов в расширение производства электромобилей в Шэньяне, Китай, в результате чего общий объем инвестиций в завод к 2026 году превысит 14 миллиардов долларов.

Экономика •   •  21527 просмотра
Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов