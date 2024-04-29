Враг попал FPV - дроном по Николаевской области: повреждено промышленное предприятие

Армия рф за прошедшие сутки ударила дрон-камикадзе типа FPV по территории Веснянской общины Николаевской области, обошлось без пострадавших, повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Вчера, 28 апреля, в 11:09, враг направил дрон-камикадзе типа FPV по территории Веснянской громады. В результате чего повреждения получило имущество промышленного предприятия - написал Ким в Telegram.

По его словам, пострадавших в результате вражеской атаки нет.

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