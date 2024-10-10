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Ворог обстріляв 10 громад Сумщини вночі та вранці. Збито "12 шахедів"

Ворог обстріляв 10 громад Сумщини вночі та вранці. Збито "12 шахедів"

Київ • УНН

 • 12632 перегляди

Вночі та вранці 10 жовтня російські війська здійснили 42 обстріли прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів, сили ППО збили 12 ворожих безпілотників.

В Сумській області сили протиповітряної оборони збили 12 ворожих "шахедів" у ніч на 10 жовтня. Вночі та вранці росіяни здійснили 42 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів.  Про це повідомили в ОВА, передає УНН

Сьогодні вночі, 10 жовтня у небі над Сумщиною наші зенітники знищили 12 ворожих "Шахедів"

- йдеться у повідомленні ОВА.

Як повідомляється, вночі та вранці ворожих обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Річківська, Путивльська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська громади.

  • Краснопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
  •  Річківська громада: здійснено пуск КАБів (9 вибухів).
  • Хотінська громада: зафіксовано пуск КАБів (6 вибухів), артобстріл (5 вибухів).
  • Білопільська громада: завдано атаку КАБів (9 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи), скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи), артобстріл (5 вибухів).
  • Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів).
  • Путивльська громада: був пуск КАБів (2 вибухи).
  • Новослобідська громада: здійснено пуск КАБів (4 вибухи).
  • Миколаївська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи).
  • Есманьська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух).
  • Шалигинська громада: росіяни вдарили з артилерії (10 вибухів).

Армія рф вдарила по Запоріжжю: четверо поранених10.10.24, 09:00 • 13454 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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