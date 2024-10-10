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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

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«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
9 октября 2024, 06:39  •  110896 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг обстрелял 10 громад Сумщины ночью и утром. Сбито "12 шахедов"

Враг обстрелял 10 громад Сумщины ночью и утром. Сбито "12 шахедов"

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 06:12  •  5463 просмотра

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Ночью и утром 10 октября российские войска совершили 42 обстрела приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 65 взрывов, силы ПВО сбили 12 вражеских беспилотников.

В Сумской области силы противовоздушной обороны сбили 12 вражеских «шахедов» в ночь на 10 октября. Ночью и утром россияне совершили 42 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 65 взрывов.  Об этом сообщили в ОВА, передает УНН

Сегодня ночью, 10 октября в небе над Сумщиной наши зенитчики уничтожили 12 вражеских «Шахедов»

- говорится в сообщении ОВА.

Как сообщается, ночью и утром вражеским обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Речковская, Путивльская, Новослободская, Шалыгинская, Есманьская громады.

  • Краснопольская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
  •  Речковская громада: осуществлен пуск КАБов (9 взрывов).
  • Хотинская община: зафиксирован пуск КАБов (6 взрывов), артобстрел (5 взрывов).
  • Белопольская громада: нанесена атака КАБов (9 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва), сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва), артобстрел (5 взрывов).
  • Юнаковская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов).
  • Путивльская община: был пуск КАБов (2 взрыва).
  • Новослободская громада: осуществлен пуск КАБов (4 взрыва).
  • Николаевская громада: зафиксированы пуски КАБ (2 взрыва).
  • Эсманская община: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв).
  • Шалыгинская громада: россияне ударили из артиллерии (10 взрывов).

Армия рф ударила по Запорожью: четверо раненых10 октября 2024, 06:00 • 6393 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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