Враг обстрелял 10 громад Сумщины ночью и утром. Сбито "12 шахедов"

В Сумской области силы противовоздушной обороны сбили 12 вражеских «шахедов» в ночь на 10 октября. Ночью и утром россияне совершили 42 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 65 взрывов. Об этом сообщили в ОВА, передает УНН.

Сегодня ночью, 10 октября в небе над Сумщиной наши зенитчики уничтожили 12 вражеских «Шахедов» - говорится в сообщении ОВА.

Как сообщается, ночью и утром вражеским обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Речковская, Путивльская, Новослободская, Шалыгинская, Есманьская громады.

Краснопольская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Речковская громада: осуществлен пуск КАБов (9 взрывов).

Хотинская община: зафиксирован пуск КАБов (6 взрывов), артобстрел (5 взрывов).

Белопольская громада: нанесена атака КАБов (9 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва), сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва), артобстрел (5 взрывов).

Юнаковская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов).

Путивльская община: был пуск КАБов (2 взрыва).

Новослободская громада: осуществлен пуск КАБов (4 взрыва).

Николаевская громада: зафиксированы пуски КАБ (2 взрыва).

Эсманская община: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв).

Шалыгинская громада: россияне ударили из артиллерии (10 взрывов).

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