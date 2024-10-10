Враг обстрелял 10 громад Сумщины ночью и утром. Сбито "12 шахедов"
Киев • УНН
Ночью и утром 10 октября российские войска совершили 42 обстрела приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 65 взрывов, силы ПВО сбили 12 вражеских беспилотников.
В Сумской области силы противовоздушной обороны сбили 12 вражеских «шахедов» в ночь на 10 октября. Ночью и утром россияне совершили 42 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 65 взрывов. Об этом сообщили в ОВА, передает УНН.
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Как сообщается, ночью и утром вражеским обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Речковская, Путивльская, Новослободская, Шалыгинская, Есманьская громады.
- Краснопольская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
- Речковская громада: осуществлен пуск КАБов (9 взрывов).
- Хотинская община: зафиксирован пуск КАБов (6 взрывов), артобстрел (5 взрывов).
- Белопольская громада: нанесена атака КАБов (9 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва), сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва), артобстрел (5 взрывов).
- Юнаковская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов).
- Путивльская община: был пуск КАБов (2 взрыва).
- Новослободская громада: осуществлен пуск КАБов (4 взрыва).
- Николаевская громада: зафиксированы пуски КАБ (2 взрыва).
- Эсманская община: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Шалыгинская громада: россияне ударили из артиллерии (10 взрывов).
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