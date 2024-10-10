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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

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«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
9 октября 2024, 06:39  •  110890 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф ударила по Запорожью: четверо раненых

Армия рф ударила по Запорожью: четверо раненых

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 06:00  •  6380 просмотра

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Армия рф нанесла удары по частным домам в Запорожье. В результате обстрела четыре человека ранены, несколько домов разрушены, десятки повреждены.

российские войска нанесли удары по Запорожью, попав по частным домам. В результате вражеского обстрела известно о четырех раненых, сообщил в четверг глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Враг нанес удары по Запорожью. Попал по частным домам. Разрушил несколько домов, еще десятки пострадали. Четыре человека ранены. Медики оказали им помощь

рассказал Федоров. 

Дополнение

Вражеские войска за прошедшие сутки атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 459 ударов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье