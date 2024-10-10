Армия рф ударила по Запорожью: четверо раненых

российские войска нанесли удары по Запорожью, попав по частным домам. В результате вражеского обстрела известно о четырех раненых, сообщил в четверг глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Враг нанес удары по Запорожью. Попал по частным домам. Разрушил несколько домов, еще десятки пострадали. Четыре человека ранены. Медики оказали им помощь рассказал Федоров.

Дополнение

Вражеские войска за прошедшие сутки атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 459 ударов.