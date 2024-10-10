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Окупанти завдали 459 ударів по Запорізькій області: двоє людей поранених

Окупанти завдали 459 ударів по Запорізькій області: двоє людей поранених

Київ • УНН

 • 21476 перегляди

Ворожі війська атакували 13 населених пунктів Запорізької області, завдавши 459 ударів. Вранці терористи обстріляли Запоріжжя, поранивши двох людей. Зафіксовано руйнування житлових будинків та інфраструктури.

Окупанти завдали 459 ударів по Запорізькій області. Вранці терористи обстріляли Запоріжжя, відтак двоє людей поранені. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Впродовж останньої доби ворожі війська завдали 459 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Серед основних цілей - Таврійське, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне та Копані, де було здійснено 10 авіаційних атак.

273 безпілотних літальних апарати різних модифікацій атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку та інші населені пункти. Крім того, 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню вразили Левадне та Малинівку.

Артилерія завдала 171 удару по територіях Лобкового, Гуляйполя, Оріхова та інших населених пунктах. В результаті атак зафіксовано руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури, зокрема в Запоріжжі.

Станом на зараз відомо про двох постраждалих, медики надають їм необхідну допомогу. Подробиці інцидентів будуть уточнені пізніше.

На Запоріжжі стався вибух10.10.24, 06:10 • 54777 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
ivan-fedorov-politykІван Федоров
huliaipoleГуляйполе
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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