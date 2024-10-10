Оккупанты нанесли 459 ударов по Запорожской области: два человека ранены
Киев • УНН
Вражеские войска атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 459 ударов. Утром террористы обстреляли Запорожье, ранив двух человек. Зафиксированы разрушения жилых домов и инфраструктуры.
Оккупанты нанесли 459 ударов по Запорожской области. Утром террористы обстреляли Запорожье, поэтому два человека ранены. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В течение последних суток вражеские войска нанесли 459 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Среди основных целей - Таврическое, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривне и Копани, где было совершено 10 авиационных атак.
273 беспилотных летательных аппарата различных модификаций атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку и другие населенные пункты. Кроме того, 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня поразили Левадное и Малиновку.
Артиллерия нанесла 171 удар по территориям Лобкового, Гуляйполя, Орехова и других населенных пунктах. В результате атак зафиксированы разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры, в частности в Запорожье.
По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших, медики оказывают им необходимую помощь. Подробности инцидентов будут уточнены позже.
В Запорожье произошел взрыв10 октября 2024, 03:10 • 9868 просмотров