Оккупанты нанесли 459 ударов по Запорожской области: два человека ранены

Оккупанты нанесли 459 ударов по Запорожской области. Утром террористы обстреляли Запорожье, поэтому два человека ранены. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В течение последних суток вражеские войска нанесли 459 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Среди основных целей - Таврическое, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривне и Копани, где было совершено 10 авиационных атак.

273 беспилотных летательных аппарата различных модификаций атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку и другие населенные пункты. Кроме того, 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня поразили Левадное и Малиновку.

Артиллерия нанесла 171 удар по территориям Лобкового, Гуляйполя, Орехова и других населенных пунктах. В результате атак зафиксированы разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры, в частности в Запорожье.

По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших, медики оказывают им необходимую помощь. Подробности инцидентов будут уточнены позже.

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