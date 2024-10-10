Армія рф вдарила по Запоріжжю: четверо поранених
Київ • УНН
Армія рф завдала ударів по приватних будинках у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу четверо людей поранено, кілька осель зруйновано, десятки пошкоджено.
російські війська завдали ударів по Запоріжжю, поціливши по приватних будинках. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про чотирьох поранених, повідомив у четвер голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Ворог наніс удари по Запоріжжю. Поцілив по приватним будинкам. Зруйнував декілька осель, ще десятки постраждали. Четверо людей поранено. Медики надали їм допомогу
Доповнення
Ворожі війська минулої доби атакували 13 населених пунктів Запорізької області, завдавши 459 ударів.