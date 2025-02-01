Ворог не припиняє обстрілювати Покровськ: один чоловік загинув, ще один - поранений
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів у Покровську загинув 55-річний чоловік, ще один 63-річний поранений. Голова Донецької ОВА закликає місцевих жителів евакуюватися до безпечніших регіонів.
Покровськ, що на Донеччині, під постійним вогнем ворога, одна людина загинула і ще одна - поранена. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
"Росіяни безперервно обстрілюють місто з усіх наявних видів озброєння. Сьогодні вони вбили там 55-річного чоловіка і поранили 63-річного. Пораненого доставили в лікарню", - повідомив голова ОВА.
Філашкін також закликав жителів міста евакуюватись до більш безпечних регіонів України.
Донеччина: понад 4000 ворожих ударів, війська рф зруйнували лікарню і пошкодили перинатальний центр у Покровську01.02.25, 11:33 • 27341 перегляд