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Ворог не припиняє обстрілювати Покровськ: один чоловік загинув, ще один - поранений

Київ • УНН

 • 32792 перегляди

Внаслідок російських обстрілів у Покровську загинув 55-річний чоловік, ще один 63-річний поранений. Голова Донецької ОВА закликає місцевих жителів евакуюватися до безпечніших регіонів.

Покровськ, що на Донеччині, під постійним вогнем ворога, одна людина загинула і ще одна - поранена. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

"Росіяни безперервно обстрілюють місто з усіх наявних видів озброєння. Сьогодні вони вбили там 55-річного чоловіка і поранили 63-річного. Пораненого доставили в лікарню", - повідомив голова ОВА.

Філашкін також закликав жителів міста евакуюватись до більш безпечних регіонів України.

Донеччина: понад 4000 ворожих ударів, війська рф зруйнували лікарню і пошкодили перинатальний центр у Покровську01.02.25, 11:33 • 27341 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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