Ворог не припиняє обстрілювати Покровськ: один чоловік загинув, ще один - поранений

Покровськ, що на Донеччині, під постійним вогнем ворога, одна людина загинула і ще одна - поранена. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

"Росіяни безперервно обстрілюють місто з усіх наявних видів озброєння. Сьогодні вони вбили там 55-річного чоловіка і поранили 63-річного. Пораненого доставили в лікарню", - повідомив голова ОВА.

Філашкін також закликав жителів міста евакуюватись до більш безпечних регіонів України.

Донеччина: понад 4000 ворожих ударів, війська рф зруйнували лікарню і пошкодили перинатальний центр у Покровську