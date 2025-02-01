Враг не прекращает обстреливать Покровск: один человек погиб, еще один - ранен
Киев • УНН
В результате российских обстрелов в Покровске погиб 55-летний мужчина, еще один 63-летний ранен. Председатель Донецкой ОВА призывает местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.
Покровск, что в Донецкой области, под постоянным огнем врага, один человек погиб и еще один - ранен. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
«Россияне непрерывно обстреливают город из всех имеющихся видов вооружения. Сегодня они убили там 55-летнего мужчину и ранили 63-летнего. Раненого доставили в больницу», - сообщил глава ОГА.
Филашкин также призвал жителей города эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
Донецкая область: более 4000 вражеских ударов, войска рф разрушили больницу и повредили перинатальный центр в Покровске01.02.25, 11:33 • 22078 просмотров