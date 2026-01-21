Ворог атакував Одещину: пошкоджено промислову інфраструктуру, є постраждалий
Київ • УНН
Вночі ворог масовано атакував безпілотниками південь Одещини, пошкодивши житлову та промислову інфраструктуру. 50-річний чоловік отримав поранення ноги та був госпіталізований.
Російські війська вночі масовано атакували дронами південь Одеської області, пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру, зачепило склад з меблями, є постраждалий, повідомив у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Вночі ворог знову масовано атакував безпілотниками південь Одещини. Пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру. На жаль, одна людина постраждала
Деталі
За даними голови ОВА, в Одеському районі є пошкодження та руйнування житлових приватних будинків. Зруйновано складську будівлю з меблевими виробами.
"За попередньою інформацією, поранення ноги отримав 50-річний чоловік. Його госпіталізовано. Лікарі надають всю необхідну медичну допомогу", - зазначив Кіпер.
З його слів, пожежі, що виникли, оперативно ліквідовано рятувальниками.
