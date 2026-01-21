Враг атаковал Одесскую область: повреждена промышленная инфраструктура, есть пострадавший
Ночью враг массированно атаковал беспилотниками юг Одесской области, повредив жилую и промышленную инфраструктуру. 50-летний мужчина получил ранение ноги и был госпитализирован.
Ночью враг снова массированно атаковал беспилотниками юг Одесской области. Повреждена жилая и промышленная инфраструктура. К сожалению, один человек пострадал
Детали
По данным главы ОВА, в Одесском районе есть повреждения и разрушения жилых частных домов. Разрушено складское здание с мебельными изделиями.
"По предварительной информации, ранение ноги получил 50-летний мужчина. Он госпитализирован. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - отметил Кипер.
По его словам, возникшие пожары оперативно ликвидированы спасателями.
