Враг атаковал Одесскую область: повреждена промышленная инфраструктура, есть пострадавший

$43.180.08
50.320.20
ukenru
20 января, 20:12 • 17790 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 37019 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 32661 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 52167 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 34577 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 48193 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 25867 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 29393 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 26937 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 27513 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве полностью восстановлено водоснабжение после ночной атаки20 января, 21:59 • 4670 просмотра
российская ракета ПВО попала в жилой дом в краснодарском крае рфVideo20 января, 22:32 • 5158 просмотра
Кличко: 600 тысяч киевлян покинули столицу после российских атак 9 января20 января, 23:05 • 7224 просмотра
США захватили седьмой танкер в Карибском море, связанный с ВенесуэлойVideo20 января, 23:38 • 15513 просмотра
Трамп раскрыл причину, почему не может закончить войну между россией и Украиной21 января, 00:14 • 19667 просмотра
публикации
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 28016 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 52149 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 48184 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 44697 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 56880 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Олег Кипер
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Давос
Европа
Реклама
УНН Lite
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями06:46 • 1262 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 13745 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 19889 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 20883 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 27706 просмотра
Актуальное
Техника
9К720 Искандер
Отопление
Дипломатка
Золото

Враг атаковал Одесскую область: повреждена промышленная инфраструктура, есть пострадавший

Киев • УНН

 • 1088 просмотра

Ночью враг массированно атаковал беспилотниками юг Одесской области, повредив жилую и промышленную инфраструктуру. 50-летний мужчина получил ранение ноги и был госпитализирован.

Враг атаковал Одесскую область: повреждена промышленная инфраструктура, есть пострадавший

Российские войска ночью массированно атаковали дронами юг Одесской области, повреждена жилая и промышленная инфраструктура, задело склад с мебелью, есть пострадавший, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Ночью враг снова массированно атаковал беспилотниками юг Одесской области. Повреждена жилая и промышленная инфраструктура. К сожалению, один человек пострадал

- сообщил Кипер.

Детали

По данным главы ОВА, в Одесском районе есть повреждения и разрушения жилых частных домов. Разрушено складское здание с мебельными изделиями.

"По предварительной информации, ранение ноги получил 50-летний мужчина. Он госпитализирован. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - отметил Кипер.

По его словам, возникшие пожары оперативно ликвидированы спасателями.

рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежено 84 из 97 вражеских дронов21.01.26, 08:36 • 1418 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Война в Украине
Олег Кипер
Одесская область