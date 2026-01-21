Враг атаковал Одесскую область: повреждена промышленная инфраструктура, есть пострадавший

Российские войска ночью массированно атаковали дронами юг Одесской области, повреждена жилая и промышленная инфраструктура, задело склад с мебелью, есть пострадавший, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Ночью враг снова массированно атаковал беспилотниками юг Одесской области. Повреждена жилая и промышленная инфраструктура. К сожалению, один человек пострадал - сообщил Кипер.

Детали

По данным главы ОВА, в Одесском районе есть повреждения и разрушения жилых частных домов. Разрушено складское здание с мебельными изделиями.

"По предварительной информации, ранение ноги получил 50-летний мужчина. Он госпитализирован. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - отметил Кипер.

По его словам, возникшие пожары оперативно ликвидированы спасателями.

рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежено 84 из 97 вражеских дронов