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"Воно все розвалюється на шматки": Том Гарді зізнався, що його тіло зазнало чимало травм після зйомок у бойовиках

Київ • УНН

 • 330 перегляди

Актор Том Гарді повідомив, що його тіло більше не може відновлюватися після травм, отриманих на зйомках бойовиків. Він розповів про операції на колінах, грижу та інші проблеми зі здоров'ям.

"Воно все розвалюється на шматки": Том Гарді зізнався, що його тіло зазнало чимало травм після зйомок у бойовиках

Голлівудський актор Том Гарді, відомий за роллю Бейна у фільмі "Темний лицар повертається" та Макса Рокатанскі у фільмі "Шалений Макс: Дорога люті", повідомив, що його тіло вже не може відновитися після постійних фізичних навантажень та бійок на знімальному майданчику. Про це повідомляє УНН із посиланням на Variety.

Деталі

Актор заявив про це в нещодавньому інтерв'ю журналу Esquire UK. Гарді зазначив, що "його тіло вже не може відновитися" після життя, проведеного в побитті на знімальних майданчиках.

У мене вже дві операції на коліні, грижа міжхребцевого диска в спині, а також ішіас. І в мене це… підошовний фасціїт? Звідки це взялося? І чому? Чому?! А ще я потягнув сухожилля на стегні. Тепер воно все розвалюється на шматки, і краще не стане

- сказав Гарді виданню.

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Додамо

У 2010 році вийшов один із найуспішніших фільмів за участі Тома Гарді - науково-фантастичний трилер Крістофера Нолана "Початок", у якому він виконав роль Імса. У 2018 Гарді зявився на екранах у ролі Венома, фільму, який зібрав рекордні 856 мільйонів доларів у світовому прокаті.

Він також зіграв свого персонажа у двох сиквелах: "Веном: Хай буде різанина" 2021 року та "Веном: Останній танець" 2025 року. Останній був анонсований як остання поява Гарді в ролі персонажа та зібрав 478 мільйонів доларів у світовому прокаті.

Мені дуже подобалося грати Едді у фільмі "Веном". Жонглювати бензопилами… Посадіть мене на одноколісний велосипед і кидайте в мене все! Я просто намагався викластися на повну. Але в мене не було Людини-павука! Не було Месників! Це тільки ми. Поки ці мости не будуть перетнуті

- розповів Гарді.

Актор роками відверто говорив про своє бажання зняти фільм, у якому Веном протистоятиме Людині-павуку у виконанні Тома Голланда. У березні в ефірі подкасту "The Discourse Podcast" він зізнався , що "підійшов максимально близько" до його створення, перш ніж переговори зірвалися.

Наразі Гарді знімається разом із Пірсом Броснаном та Гелен Міррен у кримінальному серіалі Paramount+ "Країна мафії". Він також став головним героєм бойовика "Хаос" Гарета Еванса, трансляція якого розпочалася на Netflix наприкінці квітня.

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