"Воно все розвалюється на шматки": Том Гарді зізнався, що його тіло зазнало чимало травм після зйомок у бойовиках

Голлівудський актор Том Гарді, відомий за роллю Бейна у фільмі "Темний лицар повертається" та Макса Рокатанскі у фільмі "Шалений Макс: Дорога люті", повідомив, що його тіло вже не може відновитися після постійних фізичних навантажень та бійок на знімальному майданчику. Про це повідомляє УНН із посиланням на Variety.

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Актор заявив про це в нещодавньому інтерв'ю журналу Esquire UK. Гарді зазначив, що "його тіло вже не може відновитися" після життя, проведеного в побитті на знімальних майданчиках.

У мене вже дві операції на коліні, грижа міжхребцевого диска в спині, а також ішіас. І в мене це… підошовний фасціїт? Звідки це взялося? І чому? Чому?! А ще я потягнув сухожилля на стегні. Тепер воно все розвалюється на шматки, і краще не стане - сказав Гарді виданню.

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У 2010 році вийшов один із найуспішніших фільмів за участі Тома Гарді - науково-фантастичний трилер Крістофера Нолана "Початок", у якому він виконав роль Імса. У 2018 Гарді зявився на екранах у ролі Венома, фільму, який зібрав рекордні 856 мільйонів доларів у світовому прокаті.

Він також зіграв свого персонажа у двох сиквелах: "Веном: Хай буде різанина" 2021 року та "Веном: Останній танець" 2025 року. Останній був анонсований як остання поява Гарді в ролі персонажа та зібрав 478 мільйонів доларів у світовому прокаті.

Мені дуже подобалося грати Едді у фільмі "Веном". Жонглювати бензопилами… Посадіть мене на одноколісний велосипед і кидайте в мене все! Я просто намагався викластися на повну. Але в мене не було Людини-павука! Не було Месників! Це тільки ми. Поки ці мости не будуть перетнуті - розповів Гарді.

Актор роками відверто говорив про своє бажання зняти фільм, у якому Веном протистоятиме Людині-павуку у виконанні Тома Голланда. У березні в ефірі подкасту "The Discourse Podcast" він зізнався , що "підійшов максимально близько" до його створення, перш ніж переговори зірвалися.

Наразі Гарді знімається разом із Пірсом Броснаном та Гелен Міррен у кримінальному серіалі Paramount+ "Країна мафії". Він також став головним героєм бойовика "Хаос" Гарета Еванса, трансляція якого розпочалася на Netflix наприкінці квітня.

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