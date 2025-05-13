Серіал "Fallout" продовжено на 3 сезон

У грудні має відбутися прем'єра другого сезону серіалу, заснованого на легендарній відеогрі з однойменною назвою. Однак ще до виходу другого сезону, Prime Video повідомили, що серіал вже продовжено на наступний, третій сезон.

Про це пише УНН із посиланням на Variety.

Деталі

Ми надзвичайно раді, що наші клієнти Prime Video по всьому світу зможуть глибше зануритися вдивовижний сюрреалістичний та захопливий світ "Fallout". Джона, Ліза, Женева та Грем виконали виняткову роботу, втіливши цю улюблену франшизу відеоігор у яскравий світ на Prime Video. Разом з нашими дивовижними партнерами з Bethesda Games та Bethesda Softworks ми раді оголосити про третій сезон "Fallout", задовго до довгоочікуваного дебюту другого сезону - сказав Вернон Сандерс, глобальний керівник відділу телебачення Amazon MGM Studios.

На сьогодні понад 100 мільйонів глядачів переглянули 1 сезон, що ставить його в трійку лідерів Prime Video за всю історію переглядів. 2 сезон перенесе глядачів у подорож пустелями Мохаве до постапокаліптичного міста Нью-Вегас.

Додамо

Серіал розповідає про головну героїню Елли Пернелл (Люсі Маклін), яка виходить із підземного сховища після того, як ядерна війна спустошила світ. По дорозі вона зустрічає різноманітних жахливих, опромінених ядерним випромінюванням істот та персонажів, шукаючи свого батька Хенка (Кайл Маклахлан), викраденого рейдерами.

Аарон Мотен виконав роль Максимуса, члена Братства Сталі в силовій броні, який стає зрадником. Волтон Гоггінс зіграв Гуля, мисливця за головами, який, як виявилося, був керівником Vault-Tec Купером Говардом до ядерного спалаху.

"Fallout" отримав номінації на премію "Еммі" за видатну драму, головну чоловічу роль у драмі (Гоґґінз) та сценарій (Дженева Робертсон-Дворет і Грем Вагнер). Продюсером серіалу є Kilter Films, виконавчими продюсерами є Джонатан Нолан і Ліза Джой. Робертсон-Дворет і Вагнер також є виконавчими продюсерами, творцями та шоураннерами.

Нагадаємо

Постапокаліптичний серіал Fallout від Amazon, дія якого відбувається у тому ж всесвіті, що й у відеогрі, продовжено на другий сезон після того, як він став світовим хітом на Prime Video за перші чотири дні.