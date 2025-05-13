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Сериал "Fallout" продлен на 3 сезон

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Сериал Fallout, основанный на видеоигре, продлен на 3-й сезон. Второй сезон покажет пустыни Мохаве и Нью-Вегас, а первый посмотрели более 100 миллионов зрителей.

Сериал "Fallout" продлен на 3 сезон

В декабре должна состояться премьера второго сезона сериала, основанного на легендарной видеоигре с одноименным названием. Однако еще до выхода второго сезона, Prime Video сообщили, что сериал уже продлен на следующий, третий сезон.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Мы чрезвычайно рады, что наши клиенты Prime Video по всему миру смогут глубже погрузиться в удивительный сюрреалистический и захватывающий мир "Fallout". Джона, Лиза, Женева и Грэм выполнили исключительную работу, воплотив эту любимую франшизу видеоигр в яркий мир на Prime Video. Вместе с нашими удивительными партнерами из Bethesda Games и Bethesda Softworks мы рады объявить о третьем сезоне "Fallout", задолго до долгожданного дебюта второго сезона

- сказал Вернон Сандерс, глобальный руководитель отдела телевидения Amazon MGM Studios. 

На сегодня более 100 миллионов зрителей посмотрели 1 сезон, что ставит его в тройку лидеров Prime Video за всю историю просмотров. 2 сезон перенесет зрителей в путешествие по пустыням Мохаве в постапокалиптический город Нью-Вегас.

Добавим

Сериал рассказывает о главной героине Элли Пернелл (Люси Маклин), которая выходит из подземного хранилища после того, как ядерная война опустошила мир. По дороге она встречает разнообразных ужасных, облученных ядерным излучением существ и персонажей, ища своего отца Хэнка (Кайл Маклахлан), похищенного рейдерами.

Аарон Мотен исполнил роль Максимуса, члена Братства Стали в силовой броне, который становится предателем. Волтон Гоггинс сыграл Гуля, охотника за головами, который, как оказалось, был руководителем Vault-Tec Купером Говардом до ядерной вспышки.

"Fallout" получил номинации на премию "Эмми" за выдающуюся драму, главную мужскую роль в драме (Гоггинз) и сценарий (Дженева Робертсон-Дворет и Грэм Вагнер). Продюсером сериала является Kilter Films, исполнительными продюсерами являются Джонатан Нолан и Лиза Джой. Робертсон-Дворет и Вагнер также являются исполнительными продюсерами, создателями и шоураннерами.

Напомним

Постапокалиптический сериал Fallout от Amazon, действие которого происходит в той же вселенной, что и в видеоигре, продлен на второй сезон после того, как он стал мировым хитом на Prime Video за первые четыре дня.

Алена Уткина

Алена Уткина

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