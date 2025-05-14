"Оно все разваливается на куски": Том Харди признался, что его тело получило немало травм после съемок в боевиках

Голливудский актер Том Харди, известный по роли Бэйна в фильме "Темный рыцарь возвращается" и Макса Рокатански в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости", сообщил, что его тело уже не может восстановиться после постоянных физических нагрузок и драк на съемочной площадке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Актер заявил об этом в недавнем интервью журналу Esquire UK. Харди отметил, что "его тело уже не может восстановиться" после жизни, проведенной в избиении на съемочных площадках.

У меня уже две операции на колене, грыжа межпозвоночного диска в спине, а также ишиас. И у меня это… подошвенный фасциит? Откуда это взялось? И почему? Почему?! А еще я потянул сухожилие на бедре. Теперь оно все разваливается на куски, и лучше не станет - сказал Харди изданию.

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В 2010 году вышел один из самых успешных фильмов с участием Тома Харди - научно-фантастический триллер Кристофера Нолана "Начало", в котором он исполнил роль Имса. В 2018 Харди появился на экранах в роли Венома, фильма, который собрал рекордные 856 миллионов долларов в мировом прокате.

Он также сыграл своего персонажа в двух сиквелах: "Веном: Да будет резня" 2021 года и "Веном: Последний танец" 2025 года. Последний был анонсирован как последнее появление Харди в роли персонажа и собрал 478 миллионов долларов в мировом прокате.

Мне очень нравилось играть Эдди в фильме "Веном". Жонглировать бензопилами… Посадите меня на одноколесный велосипед и бросайте в меня все! Я просто пытался выложиться на полную. Но у меня не было Человека-паука! Не было Мстителей! Это только мы. Пока эти мосты не будут пересечены - рассказал Харди.

Актер годами откровенно говорил о своем желании снять фильм, в котором Веном будет противостоять Человеку-пауку в исполнении Тома Холланда. В марте в эфире подкаста "The Discourse Podcast" он признался , что "подошел максимально близко" к его созданию, прежде чем переговоры сорвались.

Сейчас Харди снимается вместе с Пирсом Броснаном и Хелен Миррен в криминальном сериале Paramount+ "Страна мафии". Он также стал главным героем боевика "Хаос" Гарета Эванса, трансляция которого началась на Netflix в конце апреля.

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