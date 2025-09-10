Волинь пережила потужну атаку дронів: наслідки та деталі - ОВА

$41.250.03
48.380.22
ukenru
02:37 • 16280 перегляди
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto
01:02 • 24131 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 56661 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 59603 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 61593 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 30948 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 55092 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 93111 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 63699 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 38851 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
72%
755мм
Популярнi новини
російські дрони залетіли у Польщу: місцевий аеропорт закритий через "незаплановану військову активність"Photo9 вересня, 22:51 • 22685 перегляди
Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору Photo9 вересня, 23:36 • 30399 перегляди
"Наукові" лови риби на 258 тонн: директора держінституту викрито у зловживанні службовим становищемPhoto10 вересня, 00:14 • 22540 перегляди
Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"Photo00:42 • 22572 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети03:12 • 32734 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 56638 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo9 вересня, 16:51 • 38339 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 61571 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 62836 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 93098 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Вінницька область
Житомирська область
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 45904 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 42766 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 40876 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 110009 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 65719 перегляди
Актуальне
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Волинь пережила потужну атаку дронів: наслідки та деталі - ОВА

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Волинська область зазнала нічної атаки десятків російських безпілотників. Жертв та постраждалих немає, проте виникла пожежа на виробничому підприємстві в Луцькому районі.

Волинь пережила потужну атаку дронів: наслідки та деталі - ОВА

Волинь пережила одну з найпотужніших нічних атак російських дронів за останній час. За словами начальника Волинської обласної військової адміністрації Івана Рудницького, у небі над регіоном було зафіксовано кілька десятків ворожих безпілотників. Попри масштабність удару, жертв та постраждалих немає. Про це пише УНН з посиланням на інформацію від Рудницького та ДСНС.

Деталі

На щастя, загиблих та поранених немає. Щодо наслідків, то внаслідок збиття відбулося загорання на одному з виробничих приміщень 

- повідомив очільник ОВА.  

Основним наслідком атаки стала пожежа у Луцькому районі, де на одному "з виробничих підприємств загорілося після збиття дронів. Вогонь охопив площу близько 1000 квадратних метрів. На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС Волині та пожежна охорона селища Цумань. 

За інформацією рятувальників, гасіння тривало кілька годин, і лише вранці пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати.

Очільник області подякував силам протиповітряної оборони за професійну роботу та наголосив, що всі аварійні служби продовжують обстежувати місця падіння уламків, аби гарантувати безпеку місцевих жителів.

На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений10.09.25, 08:17 • 14244 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Волинська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна