Волинь пережила потужну атаку дронів: наслідки та деталі - ОВА
Київ • УНН
Волинська область зазнала нічної атаки десятків російських безпілотників. Жертв та постраждалих немає, проте виникла пожежа на виробничому підприємстві в Луцькому районі.
Волинь пережила одну з найпотужніших нічних атак російських дронів за останній час. За словами начальника Волинської обласної військової адміністрації Івана Рудницького, у небі над регіоном було зафіксовано кілька десятків ворожих безпілотників. Попри масштабність удару, жертв та постраждалих немає. Про це пише УНН з посиланням на інформацію від Рудницького та ДСНС.
Деталі
На щастя, загиблих та поранених немає. Щодо наслідків, то внаслідок збиття відбулося загорання на одному з виробничих приміщень
Основним наслідком атаки стала пожежа у Луцькому районі, де на одному "з виробничих підприємств загорілося після збиття дронів. Вогонь охопив площу близько 1000 квадратних метрів. На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС Волині та пожежна охорона селища Цумань.
За інформацією рятувальників, гасіння тривало кілька годин, і лише вранці пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати.
Очільник області подякував силам протиповітряної оборони за професійну роботу та наголосив, що всі аварійні служби продовжують обстежувати місця падіння уламків, аби гарантувати безпеку місцевих жителів.
