Волынь пережила мощную атаку дронов: последствия и детали - ОВА

$41.250.03
48.380.22
ukenru
02:37 • 17259 просмотра
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto
01:02 • 26658 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 60094 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 61398 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 64709 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 31590 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 55586 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 94905 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 63761 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 38914 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
74%
755мм
Популярные новости
российские дроны залетели в Польшу: местный аэропорт закрыт из-за "незапланированной военной активности"Photo9 сентября, 22:51 • 24090 просмотра
Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.Photo9 сентября, 23:36 • 32038 просмотра
«Научный» лов рыбы на 258 тонн: директор госинститута разоблачен в злоупотреблении служебным положениемPhoto10 сентября, 00:14 • 24083 просмотра
Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности"Photo00:42 • 24195 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты03:12 • 34295 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 59950 просмотра
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo9 сентября, 16:51 • 40019 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 64574 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 64529 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 94833 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Эмманюэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Винницкая область
Житомирская область
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 47274 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 44016 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 42027 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 111112 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 66778 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Х-101
«Калибр» (семейство ракет)
Кх-59
9К720 Искандер

Волынь пережила мощную атаку дронов: последствия и детали - ОВА

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Волынская область подверглась ночной атаке десятков российских беспилотников. Жертв и пострадавших нет, однако возник пожар на производственном предприятии в Луцком районе.

Волынь пережила мощную атаку дронов: последствия и детали - ОВА

Волынь пережила одну из самых мощных ночных атак российских дронов за последнее время. По словам начальника Волынской областной военной администрации Ивана Рудницкого, в небе над регионом было зафиксировано несколько десятков вражеских беспилотников. Несмотря на масштабность удара, жертв и пострадавших нет. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию от Рудницкого и ГСЧС.

Детали

К счастью, погибших и раненых нет. Что касается последствий, то в результате сбития произошло возгорание на одном из производственных помещений 

– сообщил глава ОВА.  

Основным следствием атаки стал пожар в Луцком районе, где на одном "из производственных предприятий загорелось после сбития дронов. Огонь охватил площадь около 1000 квадратных метров. На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС Волыни и пожарная охрана поселка Цумань. 

По информации спасателей, тушение продолжалось несколько часов, и только утром пожар удалось локализовать и ликвидировать.

Глава области поблагодарил силы противовоздушной обороны за профессиональную работу и подчеркнул, что все аварийные службы продолжают обследовать места падения обломков, чтобы гарантировать безопасность местных жителей.

На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый10.09.25, 08:17 • 14286 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Волынская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина