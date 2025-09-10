Волынь пережила мощную атаку дронов: последствия и детали - ОВА
Киев • УНН
Волынская область подверглась ночной атаке десятков российских беспилотников. Жертв и пострадавших нет, однако возник пожар на производственном предприятии в Луцком районе.
Волынь пережила одну из самых мощных ночных атак российских дронов за последнее время. По словам начальника Волынской областной военной администрации Ивана Рудницкого, в небе над регионом было зафиксировано несколько десятков вражеских беспилотников. Несмотря на масштабность удара, жертв и пострадавших нет. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию от Рудницкого и ГСЧС.
Детали
К счастью, погибших и раненых нет. Что касается последствий, то в результате сбития произошло возгорание на одном из производственных помещений
Основным следствием атаки стал пожар в Луцком районе, где на одном "из производственных предприятий загорелось после сбития дронов. Огонь охватил площадь около 1000 квадратных метров. На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС Волыни и пожарная охрана поселка Цумань.
По информации спасателей, тушение продолжалось несколько часов, и только утром пожар удалось локализовать и ликвидировать.
Глава области поблагодарил силы противовоздушной обороны за профессиональную работу и подчеркнул, что все аварийные службы продолжают обследовать места падения обломков, чтобы гарантировать безопасность местных жителей.
