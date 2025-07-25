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Воює за росію і поширює дезінформацію про Україну: прокуратура Кракова розпочала розслідування щодо поляка

Київ • УНН

 • 1534 перегляди

Прокуратура Кракова розслідує справу колишнього польського військового, який воює проти України у складі російської армії. Його підозрюють у співпраці з розвідкою рф та поширенні дезінформації.

Воює за росію і поширює дезінформацію про Україну: прокуратура Кракова розпочала розслідування щодо поляка

Прокуратура польського міста Краків розпочало розслідування проти власного співвітчизника, який у складі російської окупаційної армії воює проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на RMF24.

Деталі

За даними слідства, йдеться про колишнього польського військового і тіктокера, який веде профіль PolaknaDonbasie. Його підозрюють у співпраці з російською розвідкою і поширенні в соцмережах дезінформації в інтересах рф.

Перше відео на його сторінці в TikTok з’явилось 14 квітня – з того моменту він активно веде сторінку і збирає більше підписників. Найманець стверджує, що бере участь у боях на ділянці фронту між Запоріжжям і Донбасом.

Водночас за даними ЗМІ, він, ймовірно, знаходиться поблизу населеного пункту Велика Новосілка Донецької області.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв про ліквідацію в Малі ігоря нестерова, найманця ПВК "Вагнер" та колишнього тренера російського боксера олександра повєткіна.

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаКримінал та НПНовини Світу
Донецька область
TikTok
Краків
Україна
Запоріжжя
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