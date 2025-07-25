Воюет за Россию и распространяет дезинформацию об Украине: прокуратура Кракова начала расследование в отношении поляка

Прокуратура польского города Краков начала расследование в отношении своего соотечественника, который в составе российской оккупационной армии воюет против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

По данным следствия, речь идет о бывшем польском военном и тиктоке, который ведет профиль PolaknaDonbasie. Его подозревают в сотрудничестве с российской разведкой и распространении в соцсетях дезинформации в интересах РФ.

Первое видео на его странице в TikTok появилось 14 апреля – с того момента он активно ведет страницу и собирает больше подписчиков. Наемник утверждает, что участвует в боях на участке фронта между Запорожьем и Донбассом.

В то же время, по данным СМИ, он, вероятно, находится вблизи населенного пункта Великая Новоселка Донецкой области.

Напомним

Ранее УНН сообщал о ликвидации в Мали игоря нестерова, наемника ЧВК "Вагнер" и бывшего тренера российского боксера александра поветкина.