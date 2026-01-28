$42.960.17
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 14 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 824 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 10936 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
11:48 • 15052 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
10:05 • 21961 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 26614 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
28 січня, 08:35 • 26034 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
28 січня, 08:19 • 24731 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 27654 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
Публікації
Ексклюзиви
Водолази-сапери ДСНС ліквідували бойову частину ворожого безпілотника на Дністровському лимані

Київ • УНН

 • 232 перегляди

В Одеській області водолази-сапери ДСНС ліквідували бойову частину ворожого безпілотника "Герань-2", яку знайшли рибалки. Вибухонебезпечний предмет знищили на місці через високий ризик транспортування.

Водолази-сапери ДСНС ліквідували бойову частину ворожого безпілотника на Дністровському лимані

В Одеській області водолази-сапери ДСНС знешкодили бойову частину ворожого безпілотника "Герань-2", яку виявили рибалки на Дністровському лимані. Вибухонебезпечний предмет знищили на місці з дотриманням усіх заходів безпеки. Про це повідомляє МВС України, пише УНН.

На Одещині в акваторії Дністровського лиману рибалки виявили залишки ворожого ударного безпілотника "Герань-2" з нерозірваною бойовою частиною

- йдеться у повідомленні.

Водолази-сапери ДСНС оперативно прибули на місце, обстежили акваторію із залученням плавзасобів та аеророзвідки. Через високий ризик транспортування вибухонебезпечний предмет було знищено безпосередньо на місці з дотриманням заходів безпеки.

Водолази ДСНС у мороз до -15 °C провели унікальну спецоперацію на підтопленій столичній ТЕЦ22.01.26, 13:27 • 4442 перегляди

Ольга Розгон

Суспільство
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Одеська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство внутрішніх справ України
Шахед-136