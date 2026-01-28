Водолази-сапери ДСНС ліквідували бойову частину ворожого безпілотника на Дністровському лимані

В Одеській області водолази-сапери ДСНС знешкодили бойову частину ворожого безпілотника "Герань-2", яку виявили рибалки на Дністровському лимані. Вибухонебезпечний предмет знищили на місці з дотриманням усіх заходів безпеки. Про це повідомляє МВС України, пише УНН.

На Одещині в акваторії Дністровського лиману рибалки виявили залишки ворожого ударного безпілотника "Герань-2" з нерозірваною бойовою частиною - йдеться у повідомленні.

Водолази-сапери ДСНС оперативно прибули на місце, обстежили акваторію із залученням плавзасобів та аеророзвідки. Через високий ризик транспортування вибухонебезпечний предмет було знищено безпосередньо на місці з дотриманням заходів безпеки.

