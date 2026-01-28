Водолазы-саперы ГСЧС ликвидировали боевую часть вражеского беспилотника на Днестровском лимане

$42.960.17
51.230.17
ukenru
Эксклюзив
14:57 • 336 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
14:19 • 9860 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
11:48 • 14183 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
10:05 • 21137 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 25902 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
28 января, 08:35 • 25534 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
28 января, 08:19 • 24485 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 27485 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 44996 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 57921 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
92%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Угроза существованию Шенгенской зоны: 70% европейцев выступают за возвращение национального контроля над границами28 января, 05:44 • 26039 просмотра
Испанское судно "спасло" танкер "теневого флота" под санкциями ЕС за перевозку российской нефти28 января, 06:22 • 23681 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 46366 просмотра
Сикорский призвал Маска ограничить Starlink для россиян: тот взорвался оскорблениями10:45 • 12447 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 15991 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 16085 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 46515 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 80120 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 60138 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 78133 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Блогеры
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Запорожская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 31913 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 30803 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 37797 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 40677 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 46290 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Старлинк

Водолазы-саперы ГСЧС ликвидировали боевую часть вражеского беспилотника на Днестровском лимане

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Одесской области водолазы-саперы ГСЧС ликвидировали боевую часть вражеского беспилотника "Герань-2", которую нашли рыбаки. Взрывоопасный предмет уничтожили на месте из-за высокого риска транспортировки.

Водолазы-саперы ГСЧС ликвидировали боевую часть вражеского беспилотника на Днестровском лимане

В Одесской области водолазы-саперы ГСЧС обезвредили боевую часть вражеского беспилотника "Герань-2", которую обнаружили рыбаки на Днестровском лимане. Взрывоопасный предмет уничтожили на месте с соблюдением всех мер безопасности. Об этом сообщает МВД Украины, пишет УНН.

В Одесской области в акватории Днестровского лимана рыбаки обнаружили остатки вражеского ударного беспилотника "Герань-2" с неразорвавшейся боевой частью.

- говорится в сообщении.

Водолазы-саперы ГСЧС оперативно прибыли на место, обследовали акваторию с привлечением плавсредств и аэроразведки. Из-за высокого риска транспортировки взрывоопасный предмет был уничтожен непосредственно на месте с соблюдением мер безопасности.

Водолазы ГСЧС в мороз до –15 °C провели уникальную спецоперацию на подтопленной столичной ТЭЦ22.01.26, 13:27 • 4442 просмотра

Ольга Розгон

Общество
Техника
Военное положение
Война в Украине
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Министерство внутренних дел Украины
Шахед-136