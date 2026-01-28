Водолазы-саперы ГСЧС ликвидировали боевую часть вражеского беспилотника на Днестровском лимане

В Одесской области водолазы-саперы ГСЧС обезвредили боевую часть вражеского беспилотника "Герань-2", которую обнаружили рыбаки на Днестровском лимане. Взрывоопасный предмет уничтожили на месте с соблюдением всех мер безопасности. Об этом сообщает МВД Украины, пишет УНН.

В Одесской области в акватории Днестровского лимана рыбаки обнаружили остатки вражеского ударного беспилотника "Герань-2" с неразорвавшейся боевой частью. - говорится в сообщении.

Водолазы-саперы ГСЧС оперативно прибыли на место, обследовали акваторию с привлечением плавсредств и аэроразведки. Из-за высокого риска транспортировки взрывоопасный предмет был уничтожен непосредственно на месте с соблюдением мер безопасности.

