Водолазы-саперы ГСЧС ликвидировали боевую часть вражеского беспилотника на Днестровском лимане
Киев • УНН
В Одесской области водолазы-саперы ГСЧС ликвидировали боевую часть вражеского беспилотника "Герань-2", которую нашли рыбаки. Взрывоопасный предмет уничтожили на месте из-за высокого риска транспортировки.
В Одесской области водолазы-саперы ГСЧС обезвредили боевую часть вражеского беспилотника "Герань-2", которую обнаружили рыбаки на Днестровском лимане. Взрывоопасный предмет уничтожили на месте с соблюдением всех мер безопасности. Об этом сообщает МВД Украины, пишет УНН.
В Одесской области в акватории Днестровского лимана рыбаки обнаружили остатки вражеского ударного беспилотника "Герань-2" с неразорвавшейся боевой частью.
Водолазы-саперы ГСЧС оперативно прибыли на место, обследовали акваторию с привлечением плавсредств и аэроразведки. Из-за высокого риска транспортировки взрывоопасный предмет был уничтожен непосредственно на месте с соблюдением мер безопасности.
