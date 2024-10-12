Внаслідок вибуху на заправці в чечні загинули чотири людини, у тому числі двоє дітей
Київ • УНН
У грозному вибухнула цистерна з газом на автозаправці, вбивши чотирьох людей, у тому числі двох дітей. Пожежу на місці вибуху загасили, його причина досі невідома.
Після масштабного вибуху на заправці в чечні четверо загиблих, у тому числі двоє дітей. Про це повідомила росвлада, пише УНН.
Деталі
У грозному, столиці чечені, на автозаправці вибухнула цистерна з газом. Після вибуху цистерну з газом з великою швидкістю вибуховою хвилею відкинуло на кілька сотень метрів у напрямку житлової забудови. На швидкості вона зачепила людей та кілька машини, внаслідок чого загинули чотири людини. Серед них — двоє дітей, повідомили у російському надзвичайному міністерстві.
Пожежу на заправці загасили. Причина вибуху наразі не відома.
Нагадаємо
Відомо, що вибух пролунав на автозаправній станції біля одного з коледжів грозного. Місцеві пабліки зазначають, що лунали повторні вибухи.
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