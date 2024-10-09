Влада Польщі погодилася на екстрадицію чеченського біженця в рф
Київ • УНН
Альві Акієв, чеченський біженець, був виданий Польщею Росії близько 10 днів тому. Його звинувачують у участі в незаконному формуванні в Сирії за "терористичною" статтею.
Уродженець Чечні Альві Акієв, якого російська влада звинувачує за "терористичною" статтею, виданий рф близько десяти днів тому.
Передає УНН з посиланням на Сurrent Time і Кавказ.Реалії.
Польща видала Росії чеченського біженця Альві Акієваю. Уродженця Чечні, обвинуваченого російською владою за "терористичною" статтею, екстрадували в росію понад тиждень тому, коли він прибув до прикордонної служби для продовження міграційного статусу в Польщі. Його затримали і відвели на кордон із Калінінградською областю, - там його передали російським прикордонникам.
У Росії стосовно Акієва порушили кримінальну справу через участь у незаконному формуванні в Сирії. До рішення про екстрадицію чеченець провів у міграційній в'язниці 4 роки: він також програв кілька судових процесів щодо екстрадиції.
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