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Київ • УНН

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Альві Акієв, чеченський біженець, був виданий Польщею Росії близько 10 днів тому. Його звинувачують у участі в незаконному формуванні в Сирії за "терористичною" статтею.

Уродженець Чечні Альві Акієв, якого російська влада звинувачує за "терористичною" статтею, виданий рф близько десяти днів тому.

Передає УНН з посиланням на Сurrent Time і Кавказ.Реалії.

Польща видала Росії чеченського біженця Альві Акієваю. Уродженця Чечні, обвинуваченого російською владою за "терористичною" статтею, екстрадували в росію понад тиждень тому, коли він прибув до прикордонної служби для продовження міграційного статусу в Польщі. Його затримали і відвели на кордон із Калінінградською областю, - там його передали російським прикордонникам.

У Росії стосовно Акієва порушили кримінальну справу через участь у незаконному формуванні в Сирії. До рішення про екстрадицію чеченець провів у міграційній в'язниці 4 роки: він також програв кілька судових процесів щодо екстрадиції.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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