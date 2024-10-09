Власти Польши согласились на экстрадицию чеченского беженца в рф
Киев • УНН
Альви Акиев, чеченский беженец, был выдан Польшей России около 10 дней назад. Его обвиняют в участии в незаконном формировании в Сирии по «террористической» статье.
Уроженец Чечни Альви Акиев, которого российские власти обвиняют по «террористической» статье, выдан рф около десяти дней назад.
Передает УНН с ссылкой на Сцггепт Time и Кавказ.Реалии.
Польша выдала России чеченского беженца Альви Акиеваю. Уроженец Чечни, обвиняемый российскими властями по «террористической» статье, был экстрадирован в Россию более недели назад, когда он прибыл в пограничную службу для продления миграционного статуса в Польше. Его задержали и отвели на границу с Калининградской областью, - там его передали российским пограничникам.
В России в отношении Акиева возбудили уголовное дело из-за участия в незаконном формировании в Сирии. До решения об экстрадиции чеченец провел в миграционной тюрьме 4 года: он также проиграл несколько судебных процессов по экстрадиции.
Напомним,
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