Взрыв возле клуба в центре Кельна: полиция не нашла признаков терроризма

Полиция Германии заявила, что причиной взрыва в Кельне возле Vanity Club стали действия злоумышленников, но при этом не обнаружено признаков терроризма. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euronews.

Детали

Стало известно, что в результате взрыва, который произошел в ночь на понедельник возле клуба в центре Кельна, два человека пострадали, из них один серьезно. Известно, что пострадавшие - это 53-летний мужчина и одна из уборщиц клуба.

В полиции заявили, что взрыв — дело рук злоумышленников, но подчеркнули, что признаков терроризма не обнаружено. Расследование продолжается, специалисты изучают кадры с камер наблюдения и опрашивают свидетелей.

Напомним

Взрыв повредил здание на кольцевой дороге, в котором находился ночной клуб Vanity Club Cologne. После взрыва была перекрыта часть внутреннего транспортного кольца между площадями Рудольфплац и Фризенплац.

Косово обвиняет 45 сербов в террористическом нападении, в результате которого погиб полицейский