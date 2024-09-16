Взрыв возле клуба в центре Кельна: полиция не нашла признаков терроризма
Киев • УНН
Полиция Германии заявила, что взрыв возле Vanity Club в Кельне - дело рук злоумышленников, но не теракт. Два человека пострадали, ведется расследование с изучением видеозаписей и опросом свидетелей.
Полиция Германии заявила, что причиной взрыва в Кельне возле Vanity Club стали действия злоумышленников, но при этом не обнаружено признаков терроризма. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euronews.
Детали
Стало известно, что в результате взрыва, который произошел в ночь на понедельник возле клуба в центре Кельна, два человека пострадали, из них один серьезно. Известно, что пострадавшие - это 53-летний мужчина и одна из уборщиц клуба.
В полиции заявили, что взрыв — дело рук злоумышленников, но подчеркнули, что признаков терроризма не обнаружено. Расследование продолжается, специалисты изучают кадры с камер наблюдения и опрашивают свидетелей.
Напомним
Взрыв повредил здание на кольцевой дороге, в котором находился ночной клуб Vanity Club Cologne. После взрыва была перекрыта часть внутреннего транспортного кольца между площадями Рудольфплац и Фризенплац.
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