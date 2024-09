Взрыв произошел возле клуба в центре Кельна: сообщается о пострадавшем

В понедельник утром в немецком городе Кельн произошел взрыв, сообщается об одном пострадавшем, пишет УНН со ссылкой на Radio Köln и Kölner Stadt-Anzeiger.

Детали

Рано утром в понедельник в центре Кельна проводилась крупная полицейская операция. Полиция сообщает, что на улице Гогенцоллернринг между Рудольфплац и Эренштрассе якобы произошел взрыв.

Дальнейшие подробности пока неизвестны. Представитель пожарной службы сказал, что их вызвали, но тушение не требовалось.

"Ситуация на месте все еще запутанная. Предположительно, взрыв произошел возле клуба Vanity Club Cologne. Была ли это целенаправленная атака, неизвестно. Также в здании есть отделение Butlers", - отмечает Kölner Stadt-Anzeiger.

Как сообщает Radio Köln, по данным пожарной службы, один человек получил легкие травмы и был доставлен в больницу. Насколько масштабны повреждения дома и как они возникли, пока неизвестно.

Как сообщает Express, в распоряжении редакции есть запись с камер наблюдения входной зоны клуба. На ней изображен человек в толстовке, который якобы кладет сумку перед входом. Вскоре после этого прогремел взрыв.

Территория между Рудольфплац и Фризенплац была оцеплена. Полиция Кельна через соцсеть X просит население избегать этого района.

💥The #explosion occurred in the central district of #Cologne (North Rhine-Westphalia).



As the Cologne case is formulated, the incident occurred on Hohenzollernring between Rudolfplatz and Ehrenstrasse. Details have not yet been provided.



According to preliminary information,… pic.twitter.com/ZV2r44Jv4A