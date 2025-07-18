Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития

До начала полномасштабного вторжения россии в Украину авиационная промышленность оставалась одной из немногих высокотехнологичных отраслей, сохранивших полный цикл производства. Украина остается в ограниченном клубе государств, способных проектировать, производить, модернизировать и обслуживать авиатехнику. С началом полномасштабной войны предприятия частично переориентировались на нужды обороны и несмотря ни на что пытаются сохранить свой потенциал в гражданском самолетостроении. Но на сегодня они оказались в условиях, больше напоминающих борьбу за выживание, чем за развитие, и для них важно возвращение государственной поддержки, пишет УНН.

Переориентация на войну и сохранение полного цикла производства

24 февраля 2022 года изменило страну, переориентировав ее на военные рельсы и работу над усилением сопротивления врагу. Не исключением стали и предприятия авиаотрасли, которые быстро подстроились под новую реальность. Несмотря на закрытое небо для гражданской авиации, они продолжили свою работу.

Большинство из них начало выполнять оборонные заказы — модернизация и установка вооружения на вертолеты, изготовление комплектующих для беспилотников, ремонт боевых летательных аппаратов, поступающих от наших международных партнеров.

В то же время предприятия не оставили работу и с гражданской авиацией — те самолеты, которые остались за пределами Украины до начала полномасштабного вторжения, нуждаются в обслуживании, поставке деталей и техническом сопровождении. И именно украинские предприятия могут это обеспечить, параллельно наполняя бюджет Украины и сохраняя технологии, квалифицированные кадры и технические возможности.

Ярким примером того, что отрасль самолетостроения не просто жива, а продолжает функционировать, стало то, что в небе над Киевщиной впервые за долгое время увидели самолет, дарящий надежду. Легендарный и уникальный транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан" несколько дней назад перегнали из Украины в Германию, сообщили на госпредприятии "Антонов".

Уже за границей "Руслан", как и много другой украинской техники, будет работать на интересы нашего государства и помогать партнерам Украины.

Исчезновение льгот — исчезновение перспектив?

Стоит отметить, что до 1 января 2025 года стратегически важная для государства авиационная промышленность пользовалась налоговыми и таможенными льготами и преференциями, которые годами позволяли предприятиям самолетостроения развиваться. Однако с завершением срока их действия компании остались один на один с военными вызовами. Отсутствие государственной поддержки для них означает потерю конкурентоспособности, отток кадров, остановку проектов, ведь стоимость производства значительно возрастает, а возможности зарабатывать из-за войны почти отсутствуют.

В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны понимают проблему и соглашаются с тем, что авиаотрасль нуждается в государственной поддержке. В то же время, по словам главы подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Федора Вениславского, его коллеги из Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики эти проблемы не замечают.

Моя субъективная точка зрения, что предприятия авиационной отрасли нужно поддерживать, но, насколько я понимаю, эта моя точка зрения поддержку в налоговом комитете сейчас вряд ли находит. Поэтому я буду стараться лично в законопроекте о Defense City предлагать изменения, чтобы учесть авиационную отрасль. Будут ли они поддержаны? Посмотрим - отметил он в комментарии УНН.

Нардеп убежден, что самолетостроительным предприятиям стоит предоставить льготы и преференции, которые предусматриваются законопроектами по созданию Defense City, это позволит поддержать отрасль.

Я считаю, что это один из драйверов нашей экономики потенциальной. И тем более Украина является одной из очень ограниченного круга стран, которые могут полностью делать самолеты. И враг пытается уничтожить эти наши возможности. Поэтому я считаю, что нужно поддерживать авиационную отрасль - подчеркнул Вениславский.

Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала

Похожего мнения и военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, технологическая способность государства критически важна в условиях войны.

Война, ныне бушующая между россией и Украиной, она все больше приобретает признаки войны 4-го поколения, когда воюют именно техники, технологии, беспилотные системы. Вполне вероятно, что та компонента, которая может для нас быть вспомогательной на поле боя в изготовлении дронов, в частности, дальнобойных, ударных, тех, которые мы используем для диптреков, возможно, вот именно здесь, в первую очередь, мы должны акцентировать свое внимание на том, чтобы создать определенные преференции - подчеркнул Селезнев.

По его словам, сейчас нужно сконцентрировать усилия на том, чтобы Украина перестала быть ресурсной страной, или же ее экономика базировалась исключительно на аграрном секторе. Усилия должны быть направлены на развитие промышленного производства и, соответственно, для этого должны быть преференции и льготы со стороны государства.

Все эти решения должны детально обосновываться и соответствующими экспертами и аналитиками исследоваться, чтобы та отрасль, которая приносит финансовые выгоды, репутационные выгоды для страны, они развивались и имели, соответственно, государственную поддержку в частности - подчеркнул Селезнев.

Послевоенная экономика

Украина снова откроет небо для авиации после завершения войны. В этот момент наличие собственной авиапромышленности — не только вопрос престижа, но и стратегической безопасности и возможность для экономического восстановления. Без собственных самолетов, компетенций и производственных мощностей страна будет вынуждена зависеть от внешних поставщиков вместо того, чтобы продолжать производить самолеты и детали для них и продавать их за границей. Поэтому сохранение и развитие самолетостроения — это шанс снова стать мощным игроком на глобальном рынке, где украинскую авиатехнику хорошо знают и уважают.

Чтобы это снова стало возможным, государственная поддержка авиаотрасли нужна не когда-то, а уже сейчас. Иначе после войны придется восстанавливать не только инфраструктуру, утраченную из-за вражеских обстрелов, но и саму способность производить самолеты. К тому же, очевидно, авиация будет играть ключевую роль в послевоенном восстановлении оккупированных территорий.

Напомним

В нынешней редакции законопроектов о Defence City самолетостроительная отрасль может оказаться вне новых льгот и преференций. Как поясняет глава юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины Руслан Мельниченко, ни одно из профильных предприятий — в частности "Антонов" или "Мотор Сич" - не соответствует предложенным критериям включения, поскольку они не являются сугубо оборонными, а являются субъектами самолетостроения, которые занимаются не только научными, научно-техническими разработками, инжинирингом, изготовлением деталей, а также обслуживанием гражданской авиации. Ассоциация предлагает включить в перечень резидентов Defence City предприятия из уже действующего правительственного списка субъектов самолетостроения, которые проходят жесткую проверку.